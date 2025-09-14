與Blackpink Jennie戀情曝光！日裔美籍演員Nico Hiraga是誰？

▲ ELLE.com.hk

南韓天團Blackpink成員Jennie的戀情再度成為焦點，這次男主角並非韓流明星，而是憑《親親小站》（The Kissing Booth）系列嶄露頭角的日裔美籍演員Nico Hiraga！Nico Hiraga（平賀尼科）究竟是誰？能成功吸引時尚指標Jennie的目光？馬上為你起底！

Nico Hiraga（平賀尼科）1999年1月16日出生於美國加州三藩市，今年25歲。身高約173cm，擁有日裔血統的美國人。

Nico 是演員、滑板手，而他最廣為人知的作品是在Netflix青春愛情電影《親親小站》中飾演主角的「閨密」Oliver，搞笑又義氣的形象深入民心。

除了演戲，Nico熱愛滑板運動，技術相當專業，個人社交媒體上充滿了各種滑板短片，風格陽光又帶點街頭型格，與Jennie的時尚氣質不謀而合。

Jennie被指趁着巡迴演唱會期間，與Nico Hiraga（尼可平賀）浪漫同遊溫哥華。兩人更被拍到牽手散步、「甜蜜相擁」約會照片，引發熱議。

這次戀情曝光，讓不少粉絲大感意外。對比Jennie過往的緋聞對象，如BTS的V（金泰亨）、EXO的Kai等韓流頂級偶像，Nico Hiraga的背景可說是「畫風突變」。

有網友分析，Nico代表的正是一種美式陽光、熱愛運動、不拘小節的率性風格，與K-Pop工業培養出的偶像截然不同。這似乎也反映了Jennie在個人生活上的另一種追求。

消息傳出後，各國網友反應兩極，有網友送上祝福，認為兩人同樣熱愛時尚與藝術，外形匹配，祝福他們發展；但亦有Blackpink粉絲質疑，怕戀情會影響團隊發展，並對Nico Hiraga的知名度感到疑惑，笑言「又要Google新男友是誰了」。

也有韓國網友指照片只是「朋友之間的互動」，形容傳聞是無中生有，又指BLACKPINK 各成員一向和男性朋友相處自然，照片不足以作為戀愛證據。

截至目前，Jennie所屬的YG娛樂以及Nico Hiraga本人均未對戀情傳聞作出正式回應。究竟是一段新戀情的開始，還是又一場美麗的誤會？全球粉絲都在等待答案。

