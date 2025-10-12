舊款智能身份證即日起失效 持有人須到6間辦事處申換領

舊款智能身份證即日起失效。(資料圖片)

所有載有出生年份為1969年或之前的舊款智能身份證即日起失效，連同出生年份1970年或之後的舊身份證已於今年5月失效，即所有舊身份證即日起全告失效。入境處指，仍然持有舊身份證的人須預約前往6間人事登記辦事處，遞交換證申請。

無合理辯解未換證者可罰5000元

入境處日前表示，有關舊身份證失效的《2024年人事登記(身分證失效)令》適用於全港市民，如因不在香港而未能在早前限期內換領新身份證的市民，須在返港後30日內補辦換證手續，無合理辯解而未能在指明換證限期內換領新身份證者即屬違法，最高可被判罰款5,000元。

舊身份證持有人明日起，可到人事登記處港島、九龍、將軍澳、火炭、屯門和元朗辦事處辦理換證申請。入境處提醒，除非舊身份證持有人已喪失永久性居民身分，否則他們在港的居留權不會因其舊身份證失效而受影響。

