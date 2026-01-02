舊油蔴地警署即日起開放重現經典港產片場景 有遊客不知要預先購票「摸門釘」

【Now新聞台】舊油蔴地警署光影之旅即日起開放給公眾參觀，首兩日門票已售罄，但有遊客不知要預約門票，只能在門口打卡留念。

在舊式戲院售票處，選好想看的「電影」，再穿過時光隧道，就可以走進一幕幕經典警匪電影場景。

「雜差房」內的證物室及槍房，還有俗稱「臭格」的羈留室，《無間道》中臥底陳永仁的警察檔案都可以在此尋回，大飽一眾港產片愛好者眼福。

內地遊客陳先生：「很不錯，因為很保留我們在電影裡面看到的感覺吧。整個場景很還原，因為我們之前在電影裡看到的油蔴地警署，都是一些很老的香港感覺。」

如果想自己的樣子出現在《無間道》海報上，只需在此拍照，再掃描二維碼就可以。

不過，有遊客不知道門票須預約，沒有現場售票，「摸門釘」只好在門口打卡。

內地遊客胡小姐：「非常失望。有非常多影視劇都在這裡面拍攝，也希望可以增加現場售票，但我們都能理解，這裡遊客特別多。」

柳州遊客陳小姐：「沒有(購票)，我不知道這裡可以進去，因為我看網絡都是可以直接在門口打卡，來現場才知道可以進去。」

市民和遊客即日起事先在網上訂購門票，就可以來參觀，每節參觀時間為25分鐘，正價門票為30元，特惠門票則為10元，不設現場售票。

