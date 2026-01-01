舊油麻地警署光影之旅周五起開放

【Now新聞台】舊油麻地警署光影之旅明日起開放給公眾參觀。

展覽由舊式戲院入口為起點，穿過電影時光隧道，隨即走進警匪電影場景，當中包括認人室、槍房以及羈留室等。

市民和遊客周五開始可以來打卡留念，每節參觀時間為25分鐘，正價門票為30元，特惠門票則為10元，須事先在網上買票，不設現場售票。

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等出席開幕典禮。

卓永興致辭時稱，舊油麻地警署是歷史悠久的戰前警署，亦是多年警匪片熱門拍攝場地，相信能吸引不少市民參觀。

廣告 廣告

政務司副司長卓永興：「既然大家都在門口打卡，為何不打開門讓大家進去看？於是我們決定了將舊油麻地警署作為展覽的場地。我們希望將香港的電影文化與旅遊結合，豐富我們香港文化以及旅遊體驗，同時帶動我們香港地區經濟。」

#要聞