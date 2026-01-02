舊油麻地警署光影之旅正式開放 至周日僅剩10餘票

mznz7r2ghgjt.jpeg

位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽今日(2日)起開放予公眾，首兩星期會連續開放，並延長開放時間，由早上9時至晚上10時。參觀者可親身走入昔日警署，感受港產警匪片的緊張氛圍與魅力。文創產業專員黎細明在商台節目透露，今明兩日門票已售罄，周日(4日)展覽亦僅剩10餘張票。展覽不設即場售票，現時可在網上訂購1月4日至31日的門票。

有首批入場的市民指，門票開售首日已購票，最喜歡「照相亭」場景，但認為每節參觀時間可延長5至10分鐘，讓觀眾有更充足時間拍照。另外，有排隊等候入場的上海旅客表示，自小喜歡觀看香港的電視劇，對劇中警察辦工的場景感興趣，知悉舊油麻地警署開放便立刻購票入場。

「油蔴地警署光影之旅」展覽不同展品

