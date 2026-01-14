回收衣物｜港九新界8間舊衣回收機構！銀杏館寒衣轉贈行動／專人上門回收衫褲／流動回收車

每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

銀杏館正進行「寒衣轉贈行動」，即日起至1月20日，可以把冬季衣物捐贈至《銀杏館》「愛分享回收站」，今次活動主要回收冬季衣物，夏季衣物、西裝、牛仔褲、鞋、床單等衣物，衣物必須乾淨、無破損、拉鍊良好，可先按男/女及衣物種類分袋，並於袋面寫明類別，方便義工分類。如購買新衣捐贈，建議選輕身又保暖嘅內衣或外套。同時，還可以把小型電器和食物回收，在1月28日起將會把有需要衣物、小家電和食物送到有需要的長者和弱勢社群手上。

收集物品詳情：

1. 衣物回收：冬季衣物、羽絨、抓毛外套、褸、冷衫、 全新保暖內衣、橡筋褲頭保暖褲、 睡袋、頸巾、冷帽、九成新、無污漬嘅被。

廣告 廣告

不接受衣物： 夏季衣物、未清洗衣物、西裝、西褲、牛仔褲、鞋、皮草、 床單、小童及年輕人衣物

2. 小型電器回收：智能手機、平板電腦、風筒、電熱水壺、電磁爐、多士爐、熨斗、電飯煲、攪拌機等。

不接受物品： 大型電器，例如微波爐、電視機、雪櫃等。

* 電器需運作正常， 以及手機和平板請預先解除密碼，保障個人私隱。

3. 食物回收：罐頭、完好獨立包裝食物。

不接受食物： 需冷藏食物、凍肉、無包裝食物。

* 請確保食物在有效日期內，包裝完整無破損。

銀杏館寒衣轉贈行動

收集地點：黃埔天地家居庭（第十二期）G47–48 號舖，《銀杏館》「愛分享回收站」

收集時間：中午12時至下午6時

收集日期：即日起至2026年1月20日（公眾假期照常開放）

銀杏館寒衣轉贈行動

舊衣回收機構2. 救世軍 循環再用計劃

救世軍 循環再用計劃

救世軍循環再用計劃捐贈物資經分類後，部分會於港澳兩地的家品店作義賣，收益用於救世軍推行的社區計劃，部分捐贈物資則會轉贈予社會上的弱勢社群如獨居長者、露宿者、釋囚及領綜援人士等。

可回收的衣物：衣服、鞋履、袋、配飾

回收方式：

1. 上門回收 點對點收集服務

如捐贈物品數量龐大（5袋大紅白藍袋相約的數量），救世軍可安排上門回收，不過需預早通知，運輸將按實際情況安排。

2. 物資捐贈站

物資捐贈到家品店或存放於救世軍設於各區的物資捐贈箱，如捐贈數量是與5大袋紅白藍袋相約或以上，可送往任何一個大型物資捐贈站：

港島：

灣仔活道回收站

灣仔活道31號地下(PCCW電話機樓對面)

服務時間：星期一至星期日上午9:30至下午6:30

電話：2572 2879



九龍：

救世軍總部回收站

九龍油麻地永星里11號地下

服務時間：星期一至星期日 上午8:00至晚上8:00

電話：2332 4448



大坑東回收站

大坑東龍珠街1號地下

服務時間：星期一至星期日上午9:30至下午6:30

電話：2784 0689



新界：

救世軍循環再用計劃物流中心

新界葵涌昌榮路9-11號同珍工業大廈A座地下(昌榮路旁)

服務時間：星期一至六上午9:00至下午5:00 (星期日及公眾假期休息)

電話：2332 4433

救世軍循環再用計劃

電話：2332 4433（WhatsApp：9688 5670）

香港地球之友

香港地球之友

「香港地球之友舊衣回收計劃」約200多個舊衣回收點分佈全港，收集的舊衣將免費分享給社會上不同人士，或轉售到有舊衣物需求的地方，所得的收益將用作支持香港地球之友各項環保工作。

可回收的衣物：清潔的衣服 ( 全新或二手皆可) 鞋、手袋或背包、配飾 (如頸巾)、同時亦收集碳粉匣及墨盒。

以下物品並不適合回收：破損不潔的衣物、傢俬、制服、窗簾、床褥或床上用品、二手內衣／毛巾／襪等貼身衣物、 皮草產品及活動Tee

香港地球之友舊衣回收計劃

回收方式：

1. 長期回收箱

由本會提供舊衣回收箱，擺放於機構/屋苑指定位置，派車隊往屋苑/機構收集舊衣，根據回收量安排收集密度。所有舊衣回收箱均已購買第三者責任保險及火險。

2. 上門回收

如欲捐贈的舊衣數量超過5袋（每袋尺寸不少於24’ x 12’ x 28’）可安排上門回收服務，需要提早7至14個工作天通知以作安排。

「香港地球之友舊衣回收計劃」

電話：2528 5588

長春社

長春社

長春社舉辦舊衣回收活動已長達20多年，一直為市民提供舊衣回收設施，舊衣回收服務涵蓋學校、屋苑、政府管轄設施如公園及社區中心等，所得收益全數撥作環境教育之用，而所收集到的舊衣物將會全數出口到東南亞國家（如柬埔寨）重用。

可回收的衣物：8成以上新淨衣物，常見衣物包括恤衫、T恤、褲、裙、外套、背包、袋類等。

回收方式：

1.舊衣回收箱

香港多區均設有長期屋苑回收箱及社區舊衣回收箱，均市民回收衣物。

2.預約上門回收

捐贈不少於5個「紅白藍」袋或以上 之衣物，並只限於一個收集點。如捐贈數量超過10袋，需提供相片以證明捐贈的衣物符合要求，而長春社將保留最終權利決定收衫與否。

3.親身攜同衣物到賽馬會長春社綠滿林廊 （只限預約）

捐贈者必須於辦公時間內以電話形式預約捐贈時間。

長春社

電話：2728 6781

基督教勵行會

基督教勵行會理念是藉著商業營運及可持續發展模式，達致創造就業、關愛弱勢社群、環保減廢等的社會目標。回收物品用途於本會「勵行站」義賣，亦會轉贈給本會服務對象及弱勢社群。機構於全港多個地點放置回收箱，另有上門回收服務，亦不時安排「街站」回收活動。

可回收的衣物：全新或舊衣物、飾物、玩具、鞋履、手袋、書籍等，八成新或以上，並且清潔乾淨、完整。

回收方式：

1. 上門回收服務

逢星期一至六上門回收，只要滿3袋紅白藍衣服，包括衫、褲、裙、外衣（24-26 吋高，61cm-66cm 高 ）或以上，便可預約免費回收。數量少於3袋紅白藍的衣物則需收取$200，捐款將用作支持本會各項社會及人道服務。

2. 社區舊衣回收箱

機構於全港多個地點放置回收箱，回收物品用途於本會「勵行站」義賣。

基督教勵行會

電話: 2382 3339

賽馬會回收轆轆環保宣傳車

賽馬會回收轆轆環保宣傳車

環保宣傳車是賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃（回收轆轆），利用環保宣傳車「高流動性」的特點，進入九龍及新界的屋苑和社區，提供分類回收、重用攤檔、互動教育遊戲三項環保服務。收集狀況較佳的二手電器和衣物作社區舊物共享重用，是全香港首輛集減廢、重用、回收於一身、概念環保宣傳車作定位的流動環保服務車輛！

回收轆轆宣傳車外，還會設有摺疊式流動重用攤檔，進行小型換物活動，接受捐贈，同時放置經篩選及基本清潔消毒的書籍、衣物及其他物品（例如家品）供市民按需要免費取用，以推廣社區重用，並減少浪費。

可回收的衣物：新淨衣物、手袋

「回收轆轆」有固定的社區停泊點，每月也會更新流動環保車位置。

賽馬會「回收轆轆」環保宣傳車

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

查詢：3706 7817

舊衣回收機構7. H&M

H&M

服裝品牌H&M舊衣回收計劃是世界上同類最大的計劃，早於2013年在全球推出，現於門市設有衣物回收箱，不論新舊、品牌所有衣物織品一律回收。 大家可以將不想要的衣物織品，拿到H&M門市的舊衣回收箱──通常會在收銀台旁邊，而且更可獲到一張優惠券！

把舊衣物放到回收箱後，H&M 合作夥伴 I:CO 將會接手之後的程序。他們會將箱子收集起來，並將內容物分成下列三個種類，「再穿著」部份衣物將運往世界各地的二手市場。「再使用」不適合再穿的衣物織品， 可轉製為其他產品， 例如重製系列或清潔用織品。「再製造」無法再利用的衣物織品將回收生成新的布料或製造新產品，如汽車所使用的阻尼和絕緣等材料。舊衣回收的收益，將捐作織品再生研究及社會計畫使用。

可回收的衣物：不論新舊、品牌所有衣物織品

回收方式：H&M 門市

H&M 門市地址

Redress與不同品牌合作，如Zara、香港維港凱悅尚萃酒店合作，在不同地方設置衣物回收箱，顧客可捐贈任何品牌的衣服，包括所有男裝、女裝、童裝及嬰兒裝，還有時尚配飾如手袋、圍巾等，但注意不能回收鞋子、家居織品如咕𠱸、毛巾、窗簾（ Zara Home 回收點除外）、發霉的衣物、破爛或損毀的手袋或配飾和校服和公司制服等。所有回收衣物會由由Redress重用、重新發售及回收。

Redress

Redress衣物收集箱地點：

港島：

香港維港凱悅尚萃酒店：香港北角邨里1號

ZARA門店：

香港中環皇后大道中70號卡佛大廈地下至4樓

香港中環金融街8號國際金融中心商場1樓1065-75號舖

香港金鐘金鐘道88號太古廣場1樓121號舖

香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場4樓414-416及418-421號舖

太古廣場：香港金鐘金鐘道88號太古廣場L1 的服務櫃台附近

Banyan Workspace： 鰂魚涌海澤街28號東港中心12樓1204室

九龍：

Redress：香港深水埗鴨寮街78號

由於店舖空間有限，我們推出了新的衣物回收系統專為收大量衣物而設。如果衣物多於1個大紅白藍袋，請使用Calendly網站預約; 如果衣物少於1個大紅白藍袋，請放置在店舖內的衣物The Redress Closet 內的收集箱。

ZARA門店：

香港尖沙咀海港城港威商場2樓2328號舖

香港尖沙咀柯士甸道西1號圓方1051-54號舖及1056-57號舖

香港九龍塘達之路80號又一城地下G26號舖

新界：

ZARA門店：香港沙田新城市廣場一期3樓335號舖

相關連結：