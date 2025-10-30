舊電單車注入香港靈魂 一群大叔聚首希雲街 製造鐵騎浪漫︱Yahoo

位於銅鑼灣希雲街的「Roadmantic」

【Yahoo新聞報道】銅鑼灣希雲街，一條新舊交融的街道。在舊式商場裡，走過大排檔的鑊氣、文具店的紙墨香，會看見一家風格迥異的店鋪。店外泊著幾輛古董電單車，招牌上寫著「Roadmantic」。店內陳列著復古頭盔、皮褸和各式配件，空氣中是厚實的皮革味。

店主阿肥，戴著牛仔帽，留一頭微卷髮，坐在收銀檯後。他解釋店名的由來：「這是『道路』（Road）將人與人連結起來的浪漫（Romantic）。因為道路的存在，人們得以相遇、分享經歷。」

阿肥

這家店開業 8 年，不僅吸引了熟客，還催生出一個名為「RDM」的計畫。RDM，代表Roadmantic、Dave、Motorcycle。這個計畫由一群 30 至 50 歲的電單車發燒友在一年多前發起，他們從海外購入古董電單車，由成員在香港一手一腳進行修復，目標是做到「100% made in Hong Kong」。經過拆解、重組、上漆，這些老鐵馬得以「重生」。

一間店 一群人

RDM 中的「D」，指的是 Dave，計畫中負責整車的核心成員。某天，剛買了新 Harley Davidson 的 Dave 路過銅鑼灣，被「Roadmantic」的古董氣息吸引，決定進去看看。這次偶然的相遇，讓他的人生走上了另一條軌道。

原本是冷氣維修師傅的 Dave，從此將對機械的熱情投入到結構更複雜的古董電單車上。「Roadmantic」成為了他的日常，與阿肥一起研究如何修理這些老鐵馬。在阿肥的指導下，Dave 終從一名業餘愛好者，轉變為專門修復古董電單車的「改車職人」。

Dave

RDM 的發起人 Ben，是「Roadmantic」的常客。他認為這家店的價值遠超商品本身。「呢間鋪頭唔只係一間鋪頭，淨係擺嘢出嚟賣咁簡單，」Ben 說，「你喺到見到嘅任何一樣嘢，我相信阿肥都可以解釋畀你聽嗰樣嘢嘅歷史同背景，甚至門口嘅任何一架電單車，我諗阿肥可以講三日兩夜。」

對 Ben 來說，來這裡更像是一種學習。「我諗喺香港要搵一間咁嘅鋪頭係唔容易，甚至乎今時今日你去到一間鋪頭，係好冷漠冇乜人情味。」他在這裡找到了久違的歸屬感，並將其視為 RDM 計劃的起點。「我諗 RDM 呢個 project 嘅開始都係因為人情味，因為呢班人對電單車嗰個激情。」

Ben

「香港係有人做緊呢啲嘢，係有次文化。」

負責用影像記錄這一切的，是團隊中最年輕的成員 Lucas。他同樣因為買頭盔而認識阿肥，一次 15 分鐘的購物，變成兩小時的長談，讓他順理成章地成為 RDM 的一分子。作為攝影師，他認為這裡的人和事都值得被記錄：男人間的友誼、阿肥的店、Dave 的工房。

每當大家聚在一起整車、出車，Lucas 就拿著他的菲林相機在一旁拍攝。「大家都話香港係文化沙漠，但其實香港係有人做緊呢啲嘢，係有次文化。我想大家知道，如果你有興趣嘅亦都可以一齊去玩。」Lucas 說。

Lucas

The Old is The Gold － 「整唔係換」

是什麼讓這群人對這些既麻煩又老舊的機器如此投入？他們的答案，都濃縮成一句信念：「The old is the gold」。

「點解今時今日你仲會記得古董電單車？因為佢就係嗰個時代嘅優勝者，佢有個保育價值，所以我哋希望佢可以一直留喺呢個世界上，」阿肥解釋。

他認為，現代社會習慣「壞了就換」，無論是物件還是關係。「但今時今日點解咁多人鐘意 Vintage，係因為鐘意嗰種值得留低嘅感覺。」阿肥說，「古董車係好麻煩，就好似人生咁，遇到問題你咪解決，遇到咪再解決，不停挑戰自己。」享受解決問題的過程，正是他的熱情所在。

「一齊行埋呢段路」

在他們眼中，古董電單車是有「生命」的。Lucas 形容，Harley Davidson 啟動時的引擎聲有如「心跳聲」，「佢有一個叫馬蹄聲嘅三拍子，就好似心跳聲、呼吸聲。」

對 Dave 而言，成就感來自於克服挑戰。「我整好咗佢，然後我出去試車揸到順，即係我挑戰到佢囉。」他直言舊車問題多是必然的，「可以令到一部舊電單車喺現今社會嗰條路度行，係一件好有成功感嘅事。」

這種「麻煩」是實實在在的。Dave 經常在車房工作到凌晨。「整舊車你想換油、鬆粒螺絲但佢生銹，可能已經棘你三、四個鐘。」他解釋，這和修理新車完全不同，「整新車你插部電腦，佢會話畀你聽邊 part 有問題。但舊車你冇 sensor 冇電腦話畀你聽，要憑自己感覺同經驗判斷。」

然而，這種不確定性也正是其魅力所在。阿肥補充說，新車基於安全設計，一有小問題就可能鎖死，但舊車不同，「即使佢宜家唔係喺最正常嘅狀態，但我哋可以一齊行埋呢段路。」

在路上

RDM 的成員每週都會相約「出車」，路線遍及港島、北區、西貢等地。對他們來說，騎行本身就是一種享受。

「最 enjoy 係你喺條路度，你淨係望住前面就得㗎啦，可以唔使諗好多嘢。」Lucas 答得直接。

RDM 的成員每週都會相約「出車」。

一切掌握你手

駕駛古董車，壞車是預料之中的常態。Ben 笑著說：「我哋出車壞車係好正常。當我哋壞車嘅時候，我哋企喺到一齊幫手照住，整到就整，整唔到嘅，我哋吹吓水飲吓汽水，跟住再慢慢整。」

這種從容的態度，Lucas 表示是從阿肥和 Ben 身上學來的。「如果有個人壞咗車，係咪要 call車呢？我哋通常都係唔理住嘅。我哋上到山，如果個景靚，我哋通常都係影咗相先。即係依家有嘅嘢，點解唔 enjoy 咗先？」

問到安全問題，Dave 承認會怕，但這份「怕」反而讓人更小心。「其實如果咁難揸嘅車，你都揸到喺條馬路上面，你做錯一個動作，你會死嘅。如果呢樣你都唔驚，咁你仲會驚啲咩？其實一切都係掌握喺你手裡面。」

「RDM 000」

RDM 的計畫仍在進行中。他們準備在「TATTOUR HK 2025」紋身展上展出 8 輛親手修復的古董電單車，其中一輛命名為「RDM 000」，標誌著計畫的開端。長遠目標，則是將古董電單車的文化、歷史和他們的故事集結成書，由 Lucas 負責拍攝和撰寫。

「RDM」正將古董電單車的文化、歷史和他們的故事集結成書，由 Lucas 負責拍攝和撰寫。

「對我哋嚟講係最美好」

「我唔知道宜家我哋玩緊嗰啲好舊嘅電單車係咪最美好，但對我哋嚟講係最美好。」Ben 說，「好希望呢種精神呢種感覺可以繼續維持落去。RDM 下一次係咪再做電單車唔知，但呢個係一個精神，希望可以繼續行落去：遇到問題自己解決，一齊解決，無必要將問題放大。」

RDM 將一群背景不同的人聚集起來，各展所長：有人懂機械，有人懂設計，有人懂攝影。他們共同的目標，是為香港的次文化做一些記錄。

「我哋希望有朝一日，有人知道呢啲車係香港嗰班人做。」阿肥說，「香港宜家有雞蛋仔有奶茶，我哋係咪都可以出到一個咁樣嘅文化？」

但說到底，初衷也可以很簡單。

「我哋嘅方向係唔理啦做咗先啦，起碼enjoy咗先啦。」阿肥笑道，「去到年紀大嘅時候，record 下自己都好啊。我哋要諗下喂，我哋幾時拜拜啊，起碼記低你人生做過啲咩啊。」

RDM000

RDM @rdm.psycho