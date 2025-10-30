舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
舊電單車注入香港靈魂 一群大叔聚首希雲街 製造鐵騎浪漫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】銅鑼灣希雲街，一條新舊交融的街道。在舊式商場裡，走過大排檔的鑊氣、文具店的紙墨香，會看見一家風格迥異的店鋪。店外泊著幾輛古董電單車，招牌上寫著「Roadmantic」。店內陳列著復古頭盔、皮褸和各式配件，空氣中是厚實的皮革味。
店主阿肥，戴著牛仔帽，留一頭微卷髮，坐在收銀檯後。他解釋店名的由來：「這是『道路』（Road）將人與人連結起來的浪漫（Romantic）。因為道路的存在，人們得以相遇、分享經歷。」
這家店開業 8 年，不僅吸引了熟客，還催生出一個名為「RDM」的計畫。RDM，代表Roadmantic、Dave、Motorcycle。這個計畫由一群 30 至 50 歲的電單車發燒友在一年多前發起，他們從海外購入古董電單車，由成員在香港一手一腳進行修復，目標是做到「100% made in Hong Kong」。經過拆解、重組、上漆，這些老鐵馬得以「重生」。
一間店 一群人
RDM 中的「D」，指的是 Dave，計畫中負責整車的核心成員。某天，剛買了新 Harley Davidson 的 Dave 路過銅鑼灣，被「Roadmantic」的古董氣息吸引，決定進去看看。這次偶然的相遇，讓他的人生走上了另一條軌道。
原本是冷氣維修師傅的 Dave，從此將對機械的熱情投入到結構更複雜的古董電單車上。「Roadmantic」成為了他的日常，與阿肥一起研究如何修理這些老鐵馬。在阿肥的指導下，Dave 終從一名業餘愛好者，轉變為專門修復古董電單車的「改車職人」。
RDM 的發起人 Ben，是「Roadmantic」的常客。他認為這家店的價值遠超商品本身。「呢間鋪頭唔只係一間鋪頭，淨係擺嘢出嚟賣咁簡單，」Ben 說，「你喺到見到嘅任何一樣嘢，我相信阿肥都可以解釋畀你聽嗰樣嘢嘅歷史同背景，甚至門口嘅任何一架電單車，我諗阿肥可以講三日兩夜。」
對 Ben 來說，來這裡更像是一種學習。「我諗喺香港要搵一間咁嘅鋪頭係唔容易，甚至乎今時今日你去到一間鋪頭，係好冷漠冇乜人情味。」他在這裡找到了久違的歸屬感，並將其視為 RDM 計劃的起點。「我諗 RDM 呢個 project 嘅開始都係因為人情味，因為呢班人對電單車嗰個激情。」
「香港係有人做緊呢啲嘢，係有次文化。」
負責用影像記錄這一切的，是團隊中最年輕的成員 Lucas。他同樣因為買頭盔而認識阿肥，一次 15 分鐘的購物，變成兩小時的長談，讓他順理成章地成為 RDM 的一分子。作為攝影師，他認為這裡的人和事都值得被記錄：男人間的友誼、阿肥的店、Dave 的工房。
每當大家聚在一起整車、出車，Lucas 就拿著他的菲林相機在一旁拍攝。「大家都話香港係文化沙漠，但其實香港係有人做緊呢啲嘢，係有次文化。我想大家知道，如果你有興趣嘅亦都可以一齊去玩。」Lucas 說。
The Old is The Gold － 「整唔係換」
是什麼讓這群人對這些既麻煩又老舊的機器如此投入？他們的答案，都濃縮成一句信念：「The old is the gold」。
「點解今時今日你仲會記得古董電單車？因為佢就係嗰個時代嘅優勝者，佢有個保育價值，所以我哋希望佢可以一直留喺呢個世界上，」阿肥解釋。
他認為，現代社會習慣「壞了就換」，無論是物件還是關係。「但今時今日點解咁多人鐘意 Vintage，係因為鐘意嗰種值得留低嘅感覺。」阿肥說，「古董車係好麻煩，就好似人生咁，遇到問題你咪解決，遇到咪再解決，不停挑戰自己。」享受解決問題的過程，正是他的熱情所在。
「一齊行埋呢段路」
在他們眼中，古董電單車是有「生命」的。Lucas 形容，Harley Davidson 啟動時的引擎聲有如「心跳聲」，「佢有一個叫馬蹄聲嘅三拍子，就好似心跳聲、呼吸聲。」
對 Dave 而言，成就感來自於克服挑戰。「我整好咗佢，然後我出去試車揸到順，即係我挑戰到佢囉。」他直言舊車問題多是必然的，「可以令到一部舊電單車喺現今社會嗰條路度行，係一件好有成功感嘅事。」
這種「麻煩」是實實在在的。Dave 經常在車房工作到凌晨。「整舊車你想換油、鬆粒螺絲但佢生銹，可能已經棘你三、四個鐘。」他解釋，這和修理新車完全不同，「整新車你插部電腦，佢會話畀你聽邊 part 有問題。但舊車你冇 sensor 冇電腦話畀你聽，要憑自己感覺同經驗判斷。」
然而，這種不確定性也正是其魅力所在。阿肥補充說，新車基於安全設計，一有小問題就可能鎖死，但舊車不同，「即使佢宜家唔係喺最正常嘅狀態，但我哋可以一齊行埋呢段路。」
在路上
RDM 的成員每週都會相約「出車」，路線遍及港島、北區、西貢等地。對他們來說，騎行本身就是一種享受。
「最 enjoy 係你喺條路度，你淨係望住前面就得㗎啦，可以唔使諗好多嘢。」Lucas 答得直接。
一切掌握你手
駕駛古董車，壞車是預料之中的常態。Ben 笑著說：「我哋出車壞車係好正常。當我哋壞車嘅時候，我哋企喺到一齊幫手照住，整到就整，整唔到嘅，我哋吹吓水飲吓汽水，跟住再慢慢整。」
這種從容的態度，Lucas 表示是從阿肥和 Ben 身上學來的。「如果有個人壞咗車，係咪要 call車呢？我哋通常都係唔理住嘅。我哋上到山，如果個景靚，我哋通常都係影咗相先。即係依家有嘅嘢，點解唔 enjoy 咗先？」
問到安全問題，Dave 承認會怕，但這份「怕」反而讓人更小心。「其實如果咁難揸嘅車，你都揸到喺條馬路上面，你做錯一個動作，你會死嘅。如果呢樣你都唔驚，咁你仲會驚啲咩？其實一切都係掌握喺你手裡面。」
「RDM 000」
RDM 的計畫仍在進行中。他們準備在「TATTOUR HK 2025」紋身展上展出 8 輛親手修復的古董電單車，其中一輛命名為「RDM 000」，標誌著計畫的開端。長遠目標，則是將古董電單車的文化、歷史和他們的故事集結成書，由 Lucas 負責拍攝和撰寫。
「對我哋嚟講係最美好」
「我唔知道宜家我哋玩緊嗰啲好舊嘅電單車係咪最美好，但對我哋嚟講係最美好。」Ben 說，「好希望呢種精神呢種感覺可以繼續維持落去。RDM 下一次係咪再做電單車唔知，但呢個係一個精神，希望可以繼續行落去：遇到問題自己解決，一齊解決，無必要將問題放大。」
RDM 將一群背景不同的人聚集起來，各展所長：有人懂機械，有人懂設計，有人懂攝影。他們共同的目標，是為香港的次文化做一些記錄。
「我哋希望有朝一日，有人知道呢啲車係香港嗰班人做。」阿肥說，「香港宜家有雞蛋仔有奶茶，我哋係咪都可以出到一個咁樣嘅文化？」
但說到底，初衷也可以很簡單。
「我哋嘅方向係唔理啦做咗先啦，起碼enjoy咗先啦。」阿肥笑道，「去到年紀大嘅時候，record 下自己都好啊。我哋要諗下喂，我哋幾時拜拜啊，起碼記低你人生做過啲咩啊。」
RDM @rdm.psycho
其他人也在看
港銀貸款止跌 9月年化增7.8%
香港銀行貸款連跌兩個月後強勢反彈，金管局數據顯示，9月份港銀年化貸款率增長7.8%，首9個月計，年化貸款率升2.2%。9月份，貸款與墊款總額增0.7%，在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款，分別多0.6%及0.7%。 回顧9月份，較矚目的有港鐵（00066）簽訂一筆7年期綠色定期銀團貸款，超額認購逾5倍，鑑於市場需求強勁，港鐵決定把貸款額由230億元提升至300億元。 新批按揭314億 按月多9.4% 個人市場方面，9月份新批出的按揭貸款額較8月增9.4%，至314億元，一手按揭貸款多17.5%，至126億元；二手按揭為155億元，升6.1%；轉按則減少2.4%，至32億元。 以銀行同業拆息作為定價參考的H按，佔新批按揭比例由8月的94.4%，降至9月的92.6%，最優惠利率按揭、即P按由1.3%升至1.5%。 期內，香港銀行業存款總額升1.3%，當中，港元存款及外幣存款分別增1.4%及1.3%。由於9月底為季結，港銀傾向以高息吸存，資金流向定期存款，9月份港元定存升7.3%，至4.05萬億元，佔整體港元存款比例，由46.9%提升至49.6%。 人民幣存款在9月份升3.信報財經新聞 ・ 11 小時前
周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信
2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
Klook雙11優惠陸續有來，多間珠海酒店均有推出超抵折扣，當中珠海海泉灣帆酒店住宿更低至66折，2位大人連1位兒童入住豪華房1晚，人均只需$404.7起！住客不但可免費升級至園景雙牀套房，還包2大1小自助早餐、無限次浸海洋温泉、雙人神秘島樂園及夢幻劇場門票、人民幣150元餐飲消費券等。加上平安夜、聖誕假期都不加價，想把握假期北上玩樂入住酒店的話，立即行動吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
兒童乘私家車束縛設備相關規例即日起生效
【Now新聞台】兒童乘坐私家車有關束縛設備的規例即日起生效。 8歲以下兒童，除非身高達1.35米，否則無論坐在私家車前座或後座，都須使用兒童束縛設備。而八歲或以上兒童或身高已達至少1.35米，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶。違例司機會被發出230元定額罰款通知書，如案情嚴重會交由法庭審理，最高罰款2000元。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊開始多人
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅下午約6時15分在蘭桂坊報道，蘭桂坊已經開始多人聚集。蘭桂坊協會總監張素媚指今年萬聖節氣氛熱烈，萬聖節餐單上個月推出，預訂就已爆滿，有信心今年消費可以超過去年。 #要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
美中破冰靠芬太尼？一文看懂川習再度握手關鍵
美國總統川普與中國國家主席習近平周四 (30 日) 在南韓會晤後，川普宣布美國將即刻下調與芬太尼相關商品關稅一半，稱已獲得北京承諾，將加強管控非法芬太尼及其前驅化學品的出口。川普表示，他相信中方會「非常努力阻止死亡蔓延」。鉅亨網 ・ 1 天前
粵車南下｜機場轉機停車場周六起預約 每次泊車首三天收費共100元
【Now新聞台】機管局表示，合資格旅客周六早上9時起，可透過機管局一站式網上平台預約轉機停車場車位，申請人提交文件及繳費後，待內地或澳門當局確認資料即可完成預約。停車場營運初期，每次泊車首三天收費合共100元，其後每天50元，而接機和送機服務每次收費100元。 轉機停車場設有5層，合共提供1800個停車位，已預約的旅客駕車入停車場後，只需將車停在指定地方，系統自動會把車存放停車場，不須自行找尋停車位。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
安全座椅懶人包｜8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器 Uber、順風車受規管｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今年初通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，11月起兒童乘坐私家車須用「兒童束縛設備」。《Yahoo新聞》綜合立法會文件、運輸署和消委會資料、交通業界人士和兒童束縛設備零售商意見，為讀者製作 Q&A 懶人包，一次過了解新法例的規定、罰則和影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
時事全方位重點提要｜10月31日
【Now新聞台】社區藥房明年第四季推行，當局推出指引，又公布藥物名冊分三層級別，共付模式有何不同？初期只涵蓋慢病共治計劃逾100種藥物，未來將如何擴展？ 周五的時事全方位，邀請嘉賓討論。題目：社區藥房指引熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
《大行》大摩：渣打(02888.HK)第三季業績穩固 上調指引可支撐股價
摩根士丹利表示，渣打(02888.HK)第三季收入較市場共識和該行原預期分別高出3%和6%。淨息差按季收窄4基點至1.94%(利率路徑預示2026年淨息差將面臨55基點逆風，與大摩對2026年淨利息收入持平預期一致)。 非淨利息收入優於預期主要來自財富管理，但企業及機構銀行在多數產品線表現領先。財富管理淨新資金流入增至第三季80億美元(對比第二季為30億美元)。創投業務表現軟於預期。 成本與預期信貸損失低於預期。香港商業地產風險敞口季減3億美元，而香港商業地產撥備季增1,900萬美元，主要因2,500萬美元額外疊加撥備所致。私人信貸風險敞口低於30億美元——投資組合審查未發現重大問題。 渣打上調2025年指引：收入增長預期至5%至7%區間的「上限」(此前為區間「下限」)，按固定匯率計算。股東權益回報指引上調至約13%(此前為「接近13%」)。更新後的2026年股東權益回報指引預計於2026年2月公布，新的中期預期將於2026年5月提供。 大摩表示，此為一份亮眼業績，各業務線均超預期。指引上調應對股價形成支撐。維持「與大市同步」評級。予渣打倫敦目標價1,654便士。(ad/w)~ 阿思達AASTOCKS ・ 1 天前
摩通看好滙控上望132元
滙控（00005）日前在第三季度業績發布時上調營運指引，股價反應相當正面，摩根大通發表最新報告，相應上調滙控今年銀行業務淨利息收入預測至433億美元，同時調升其2025年至2027年的每股盈利預測，增幅介乎4%至6%，維持「增持」評級，目標價由原本的122元增至132元。該股周五（10月31日）收報108.1元，升0.09%。 香港商業房地產（CRE）資產質素回穩，摩通因而把滙控今年信貸成本預測，由原本的0.49%降至0.44%；同時，滙控財富管理收入動力持續，摩通相信其有形股本回報率（RoTE）自2025年至2028年將分別達16.5%、15.4%、15.5%、15.3%，即使暫停股份回購，但單計滙控盈利和派息能力，2026年度預期總回報仍達7.1%，將是大中華區內最高的銀行股。 渣打未來6個月跑贏 渣打（02888）近日同樣上調營運指引，摩通指出，滙控將暫停股份回購3個季度，而且馬多夫訴訟案罰款有機會增加；相比之下，渣打繼續回購股份，加上現價估值較滙控有近三成折讓，故在未來6個月時間內，渣打股價表現估計會優於滙控。信報財經新聞 ・ 11 小時前
雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池
雙11優惠來襲，Klook推出一系列優惠，當中11月3日早上11點開賣香港富麗敦海洋公園酒店住宿連海洋公園門票優惠，每房每晚$1,688起，人均只需$844，要知道樂園門票原價一張都要$538，如今加多$300就能入住坐擁海天一色美景的五星酒店，暢游被《Travel+Leisure》選為「香港最佳酒店泳池」的無邊際泳池，抵吧？！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮
繼今年四月完成橫跨美加五大城市巡演後， Gareth.T 湯令山於昨日（10 月 30 日）首度登陸英國，在倫敦 O2 Shepherd’s Bush Empire 舉行由「棋人英國」主辦的《Gareth.T – Prince of Sadness》演唱會，不僅成為近年少數香港歌手，英國舉行演唱會門票全數售罄，現場一至三樓座無虛席，連地下站區亦擠得水泄不通，氣氛熾熱，展現 Gareth.T 超越地域的音樂魅力。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
美國賓州大學最新調查：逾4成主管憂AI導致員工能力倒退
再有外國傳統商學院，對AI於商界應用作出調查研究。美國賓州大學華頓商學院（The Wharton School of the University）發布了一份調查報告，結果顯示企業決策者，雖然接近9成人認為AI世代工具可以增強工作效率，但卻有逾4成人罕有地表達了AI工具會令員工能力倒退的憂慮Yahoo財經 ・ 1 天前
自由亞洲電台斷資助停運 台長：望日後重啟 為封閉國度讀者提供新聞｜Yahoo
受美國政府停擺和停止撥款的影響，自由亞洲電台今日（31日）起暫停運作，停止所有新聞製作，是電台成立 29 年來首次停運。電台的海外分部將會關閉，員工會被遣散，其中大部分員工自 3 月起一直放無薪假。自由亞洲電台台長方貝（Bay Fang）發聲明指，有關決定是為節約有限的資源，並期望將來有穩定資金的時候，可以重啟營運，日後繼續為身處封閉國度的讀者提供準確且沒被審查的新聞報道。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱夏雨遺憾未能見最後一面 黃淑儀葉璇大讚專業
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 奇路仕薬準雲芝200粒買1送1（只限01/11）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，荷爾氏普旺藍莓60粒買1送1、奇路仕薬準雲芝200粒買1送1、GRACE ONE 皇牌高效保濕修護凝露/ 亮白防曬凝露$99/件、易賞錢會員專享金裝能全素完整均衡營養飲品335克 (雲尼拿味)買1送1！YAHOO著數 ・ 2 小時前
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓傳出戰旅遊界 馬會：已暫停江所有職務｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。Yahoo新聞 ・ 1 週前