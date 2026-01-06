Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。有人穿著 HOKA 遊日本 5 天，每日步行超過 2 萬步竟然毫無痛感；有人發現 Skechers 讓自己征服東京迪士尼全程；更有精明消費者找到 Decathlon 的「Samba平替版」，性價比極高。這些品牌究竟還有什麼魔力，讓網民願意拋棄傳統運動大品牌？

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

HOKA：日行 2 萬步的秘密武器

來自法國的 HOKA ，出名在緩震科技及輕巧設計。其 signature 的的厚底設計不僅提供出色的緩震效果，更成功在潮流界佔一席位。品牌旗下的Bondi、Clifton和Arahi系列均深受專業跑手和日常用家歡迎。

網民實測指出， HOKA Bondi 系列的緩震效果尤其出眾，採用全新超臨界 EVA 泡棉中底，提供柔軟而富彈性的腳感。即使連續步行數小時，雙腳依然保持舒適。有用家形容穿著感覺如「踩在雲朵上」，對膝蓋和腳踝的保護作用明顯。

而網民對 HOKA 的評價幾乎一面倒正面：「超爆推！男友只愛 HOKA，雖然還是會腳痛（筋膜炎的問題），但已經比所有的鞋更舒服。」另一位經常出國的網民更直言：「這次去東京也是一人一對，每天兩萬步，也不成問題。」，被譽為「值得投資」的波鞋。

Bondi 9 lace-up fastening sneakers

價錢：$1,783

SHOP NOW

Bondi 9 lace-up fastening sneakers

Bondi 9 sneakers

價錢：$1,279

SHOP NOW

Bondi 9 sneakers

Mafate Three2 low-top sneakers

8折特價︰$1,380；原價︰$1,725

SHOP NOW

Mafate Three2 low-top sneakers

Skechers：「踩棉花」的足感

美國品牌 Skechers 近年憑藉其獨家記憶泡棉（Memory Foam）技術，在舒適波鞋市場異軍突起。品牌的 GOWalk 和 Max Cushioning 系列，專為長時間步行而設計，深受需要長時間站立或步行人士歡迎。

當中以 GO WALK 系列特別受歡迎，其 ARCH FIT 鞋墊採用累積超過 20 年足部掃描數據研發而成，能貼合多種不同腳型。足弓處拱起設計符合人體工學，提供合適支撐，讓行走更輕鬆。整個鞋墊由 PU 塑模一體成型，極具回彈性，提供良好緩震功能。特別值得一提的是後跟部位高邊設計，提供良好穩定性及平衡性。有網民分享，Skechers 的 GOWalk 系列，「在澀谷買了 Skechers 後，才有辦法走完剩下幾天包含迪士尼。」輕盈透氣令整趟旅程都沒有不舒服的感覺，是旅行必備單品。

GO WALK WORKOUT WALKER 男子健步鞋

價錢：$1,199

SHOP NOW

GO WALK WORKOUT WALKER 男子健步鞋

GO WALK DISTANCE WALKER 女子健步鞋

價錢：$1,299

SHOP NOW

GO WALK DISTANCE WALKER 女子健步鞋

MAX RUN女子跑步鞋

價錢：$999

SHOP NOW

MAX RUN女子跑步鞋

Decathlon：平替 Samba 性價比極高

如覺得 HOKA 及 Skechers 價錢上讓大家有點卻步，那麼 Decathlon 這款「百搭神鞋」絕對會讓大家驚喜。被網民封為「Samba最強平替」的波鞋款，外型與 Adidas 經典 Samba 極為相似，但二百港元有找。 Decathlon 經常有隱藏寶藏，繼早前爆紅的雪靴與保暖外套後，這對波鞋成為近期討論度最高的商品。

這款「麂皮運動休閒鞋 TRAINER 70 」採用合成布料，讓鞋面更柔軟。 Flex-H 設計增加鞋底彈性和靈活性，即使長時間行走都能提供良好足部支撐。配上米色或白色基調與焦糖色膠底，視覺效果與 Samba 幾乎一樣。最讓網民驚訝的是其舒適度——不少人形容鞋底有軟綿綿的「踩屎感」，即使暴走 2 萬步都完全不腳痛。

網民實測評價相當正面：「後悔太遲買，買咗之後每日都想著佢。」亦有打工仔分享：「日日著住暴走 2 萬步都零負擔。」雖然有網民反映一開始穿著時鞋底會有點硬和刮腳，但越穿越舒服，形容它為「行一整日的好夥伴」。對於學生或剛出來工作的年輕人來說，這個價錢能買到舒適又時尚的鞋款，確實是個驚喜發現。

男士麂皮運動休閒鞋 TRAINER 70 - 米色

價錢：$199

SHOP NOW

男士麂皮運動休閒鞋 TRAINER 70 - 米色

女士麂皮運動休閒鞋 TRAINER 70 - 白色

價錢：$199

SHOP NOW

女士麂皮運動休閒鞋 TRAINER 70 - 白色

女士運動休閒鞋 RL70 - 青瓷綠

價錢：$249

SHOP NOW

女士運動休閒鞋 RL70 - 青瓷綠

「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Jisoo x ALO Sunset波鞋「焦糖忌廉啡色」1月登場！鎖定搶斷市的熱賣鞋子新配色

GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦

高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來