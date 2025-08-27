渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
舒淇執導處女作將出戰威尼斯電影節 1分鐘預告片率先睇
【on.cc東網專訊】影后舒淇處女執導電影《女孩》將出戰威尼斯電影節，近日團隊釋出預告片，一分多鐘的「率先看」僅得17歲的女主角白小櫻現身於樹林內探索，及於空隙偷窺，充斥神秘感，令觀眾更見期待！據悉，除白小櫻外，其他主演者包括邱澤、9m88及林品彤亦會隨同舒淇現身今次國際性影展舞台。
邱澤談到該片將於威尼斯舉行世界首映，形容自己心情既榮耀又興奮：「這次飾演的父親角色，是我從沒嘗試過的挑戰。能與舒淇導演合作，彼此激盪，讓角色碰撞出許多驚喜火花。我很期待觀眾能看見截然不同的演出。」白小櫻則直呼自己「幸運又感動」：「從拍攝結束後，我就一直期待這部作品被看見，沒想到第一次與觀眾相遇，就是在威尼斯電影節真的既驚喜又緊張。」
隨着電影參展在即，《女孩》逐漸被揭開面紗。據悉，故事背景設定於1988年台灣基隆港，聚焦內向少女白小櫻在壓抑環境中渴望逃離，結識到自由洒脱的轉學生林品彤，第一次看到生活上的色彩。與此同時，白小櫻的成長觸動到「母親」9m88的創傷記憶，揭示母女在時代枷鎖的掙扎。而舒淇則多次鳴謝「恩師」侯孝賢，且對外強調﹕「没有侯導，就没有《女孩》。」該片選擇在基隆中山陸橋取景，實是向2001年她與侯導合作的經典電影《千禧曼波》致敬，絕對情深意重。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型
【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
桂綸鎂也學GD綁頭巾？金馬影后大秀俏皮萌心！私服3招穿出高級大女主氣場
金馬影后桂綸鎂 穿出「優雅 × 率性」的完美平衡桂綸鎂不是靠浮誇單品，而是聰明運用色彩、剪裁、與層次堆疊技巧，讓穿搭自然切換在日常與機能、活潑與靜謐之間。她也分享到自己的穿搭心法：「我喜歡簡約卻不單調的穿搭，顏色的變化能帶出截然不同的氣質，而細節則讓我能隨著...styletc ・ 4 小時前
藥理學家周泰廷專欄／入秋「免疫力」下滑好想睡？換季女性必備的生活保養學
夏天的高溫逐漸退去，涼爽的秋天看似舒心，但對身體而言卻是 免疫力容易下滑 的季節。早晚溫差大、氣候乾燥，加上夏季累積的熬夜、飲食不均，許多人一到秋天就開始覺得 疲倦、容易感冒、膚況黯沉。對女性來說，入秋更需要特別重視「由內而外」的調養。姊妹淘 ・ 1 小時前
港珠澳大橋入境貨車檢3100疑冒牌手提電話 56歲男司機被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於上周二(19日)在港珠澳大橋香港口岸檢獲約3,100懷疑冒牌手提電話，估計市值約460萬港元。海關當日透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在車斗內檢獲該批懷疑冒牌手提電話，遂拘捕56歲男司機。on.cc 東網 ・ 6 小時前
新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎
【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
火炭工廈掃毒檢逾800萬元海洛英磚 拘販毒集團主腦及成員
【on.cc東網專訊】昨日(26日)上午，執法部門突擊搜查一個位於火炭山尾街一工業大廈單位，發現一名本地男子正在處理一些收藏在行李箱和紙袋的海洛英磚。警員一共檢獲40塊、每塊重350克的懷疑海洛英磚。檢獲海洛英共重約14公斤，市值約825萬港元。on.cc 東網 ・ 6 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渡邊圭祐2025霸屏計畫曝光！他的魅力如何席捲全日本？
你認識渡邊圭祐嗎？這位1993年11月21日出生在宮城縣仙台市的31歲大男孩，原本只是個幫忙搞大學學園祭的普通學生，沒想到被星探一眼看中，從此開啟模特生涯！😜Japhub日本集合 ・ 1 天前
耀才證券：支持港交所推行24小時交易機制
耀才證券金融集團有限公司（1428.HK）今天召開「2024/25年度股東週年大會」，耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬、財務總監李韻媚與股東們暢談業務發展策略。 耀才證券今年正式成立30周年，許繹彬先生在會上公佈，受惠中港股市強勢反彈，集團於2024/25年度錄得股東應佔稅後純利約6.17億港元，較上一年度上升約10%。此外，集團截至2025年3月31日止，客戶戶口總數高達587,072個。集團盈利及戶口數量均錄得強勁增長，反映集團推出極具競爭力及切合市場需求的推廣策略，加上港股表現脫胎換骨及新股市場活躍，帶動業績及客戶數量顯著提升。 許繹彬先生表示，耀才證券早已在不同場合建議港交所盡快落實24小時交易機制，認為此舉將有效與世界市場接軌，進一步鞏固香港作為全球金融中心的競爭優勢，為投資者提供更靈活、高效的交易環境。另外，此舉亦有助增加庫房收入，有利本港長遠發展。現代電視 ・ 1 天前
許子萱重返牛津大學參加畢業禮 與同屆港姐不和變孤獨精
【on.cc東網專訊】本月31日就是港姐決賽，后冠花落誰家令人期待。而2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮表示順利畢業，並透露有意到大灣區創業。日前許子萱重返牛津大學參加畢業典禮，並東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
耀才(01428)支持港股24小時交易 並已有團隊只欠東風
耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬於股東大會後表示，該行支持港股推行24小時交易，並稱，耀才現時已有一隊24小時交易團隊，在港股收市後，客戶透過該行進行美股交易，所以一齊已準備好，只欠東風。許繹彬稱，希望港交所(00388)能早過美國納斯達克市場推出24小時交易，即使未能一步到位，亦希望可以分階段進行，如跟夜期到凌晨3時收市，或最少交易至凌晨12時。他預期，若港股一旦落實24小時交易，港股初步主板成交會較現時多50-70%，若運作成熟甚至翻倍。對於若實行24小時交易，會否對小型券商造成壓力時，他估計，政府會有時充足時間讓他們預備，不會立刻推行，並呼新一份《施政報告》能推出措施，幫助小型券商整改，應對新的環境。對於耀才會否申請「穩定幣」牌照時，許繹彬，該行目前仍在探討階段，但稱，現時關於「穩定幣」的教育不足夠，希望能教育大眾「穩定幣」與「虛擬貨幣」的分別，待了解有關產品結構及交易時間等相關資訊後，若有利可圖的話，耀才亦會參與。 至於預計於今年底進行的改革手數諮詢，許繹彬認為，由每手改為以每股交易，只適合大價股，因此為顧及投資者投資成本，建議細價股減少每手股數交易。(BC) #infocast ・ 1 天前
巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽
夏日當然是在藍天白雲下感受大海沙灘，大家不妨抓著暑假的尾巴，入手沙灘裝備去盡情享受日光浴的美好。這時可以挑選巴西國民拖鞋Havaianas，穿上立刻感受到渡假氛圍，搭配休閒裝、泳裝，時尚又毫無負擔。適逢Havaianas官網推出最後五天的限時優惠，在夏日限時優惠專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，多買多慳，平均每對$159！專區中有原價$368的Slim Flatform人字拖，即是以43折就可以買到，超級划算！大家不妨趁此機會入手吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
IKEA易潔鑊用10次即黐底!?港女炒牛肉燒焦鑊引熱議 網民點出3大烹飪技巧問題
易潔鑊是不少家庭的廚房必備品，消費者往往對其不能期望甚高。一名網民於近日在社交平台分享，其購買的IKEA易潔鑊在使用約10次後嚴重「黐底」。事主質疑自己使用方法是否正確，抑或產品未如宣傳般出色，事件迅速引起網民熱議。Yahoo Food ・ 1 天前
吉岡里帆逆襲天后的秘密！ 螢幕天后背後的秘密有多狂！
嘿！你聽過吉岡里帆（よしおか りほ，Yoshioka Riho）這名字沒？這位1993年1月15日出生的京都妹，靠著甜到爆的笑容和超炸演技，早就成了日本演藝圈的閃亮天后！😍Japhub日本集合 ・ 4 小時前
耀才：港股應研究24小時交易 料刺激港股成交至少增50%
耀才證券金融(1428.HK)行政總裁許繹彬表示，港股應研究24小時交易，公司過去在不同場合已已港交所(0388.HK)提出相關建議。由於業內已提供24小時電子化存款渠道，相信香港具備推24小時交易機制的條件。AASTOCKS ・ 1 天前
國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊
【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。 案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
沙塵暴捲美國阿利桑那州 「塵土牆」撲鳳凰城 機場暫停升降 6 萬戶停電｜多圖｜Yahoo
美國亞利桑那州日前受到沙塵暴吹襲，引致數萬戶停電，首府鳳凰城機場亦受影響，大批航班延誤。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）｜冼麗婷
寫人的故事，最大的 magic 不在於筆而在於心。用心聽，用心看，用心去消化，然後才是用心寫。因為用心聽而得到的心靈迴響，不論是從甚麼人而來的，包括被寫的對象，都會令你感動，還有一點領悟：生活在另一個世界的人，不管老少，都有比自己更要努力刻服的困難和遺憾。Yahoo新聞 ・ 1 天前