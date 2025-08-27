舒淇執導處女作將出戰威尼斯電影節 1分鐘預告片率先睇

【on.cc東網專訊】影后舒淇處女執導電影《女孩》將出戰威尼斯電影節，近日團隊釋出預告片，一分多鐘的「率先看」僅得17歲的女主角白小櫻現身於樹林內探索，及於空隙偷窺，充斥神秘感，令觀眾更見期待！據悉，除白小櫻外，其他主演者包括邱澤、9m88及林品彤亦會隨同舒淇現身今次國際性影展舞台。

邱澤談到該片將於威尼斯舉行世界首映，形容自己心情既榮耀又興奮：「這次飾演的父親角色，是我從沒嘗試過的挑戰。能與舒淇導演合作，彼此激盪，讓角色碰撞出許多驚喜火花。我很期待觀眾能看見截然不同的演出。」白小櫻則直呼自己「幸運又感動」：「從拍攝結束後，我就一直期待這部作品被看見，沒想到第一次與觀眾相遇，就是在威尼斯電影節真的既驚喜又緊張。」

隨着電影參展在即，《女孩》逐漸被揭開面紗。據悉，故事背景設定於1988年台灣基隆港，聚焦內向少女白小櫻在壓抑環境中渴望逃離，結識到自由洒脱的轉學生林品彤，第一次看到生活上的色彩。與此同時，白小櫻的成長觸動到「母親」9m88的創傷記憶，揭示母女在時代枷鎖的掙扎。而舒淇則多次鳴謝「恩師」侯孝賢，且對外強調﹕「没有侯導，就没有《女孩》。」該片選擇在基隆中山陸橋取景，實是向2001年她與侯導合作的經典電影《千禧曼波》致敬，絕對情深意重。

