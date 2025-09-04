舒淇執導處女作「女孩」 反映未癒童年創傷

（法新社威尼斯4日電） 影后舒淇自編自導首部長片「女孩」今天在威尼斯影展首映，她告訴法新，這部電影是以她的成長過程中，與酗酒父親相處的艱辛童年為基礎所創作。

舒淇耗費10年撰寫「女孩」劇本，這部片以1980年代末期的台北為背景，講述一個有諸多問題的低收入家庭的故事，觸及家暴、酗酒和跨世代創傷等主題。

舒淇在「女孩」首映前告訴法新：「我之所以拍這部電影，主因與我的童年經歷有關，這些經驗留下的傷痕至今仍存。」她曾於15歲左右年紀離家出走。

現年49歲的舒淇補充道：「這些傷痕正在癒合，但回顧過去時，傷痕如今仍會疼痛。」

舒淇自10年前著手撰寫「女孩」劇本，而2023年擔任威尼斯影展（Venice Film Festival）評審的經驗，啟發她於那年一鼓作氣完成劇本。

她談到在創作初期，她是以自己為原型塑造主角，但最終成品大概只有約30%反映她的人生經歷。

電影「女孩」以害羞膽小的女孩林小麗（白小櫻飾）為中心，聚焦她與言行具威脅性、經常施暴的父母之間的關係。

林小麗的父親（邱澤飾）是一名失意的技工，晚上常喝得酩酊大醉後蹣跚回家，並把憤怒宣洩在妻女身上。

舒淇坦言：「拍完電影後，我告訴至今仍在酗酒的父親，『對不起，我把你的故事搬上了大銀幕』。」