舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團

影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。在場的舒淇感動得忍不住狂哭，在旁的觀眾亦隨她一同落淚。舒淇其後走上舞台，跟電影的演員白小櫻、9m88與邱澤互擁而泣，場面令人動容。舒淇在記者會上表示，「做導演有許多莫名的壓力，我害怕自己無法做好」，而她從當日清晨醒來便一直牽掛觀眾的反應，首映前更無暇顧及妝容與髮型，只望作品能打動人心。

舒淇執導的電影《女孩》於威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，她感動得忍不住狂哭，其後跟演員白小櫻、9m88與邱澤互擁而泣。（網上影片截圖）

邱澤（圖右）與舒淇（圖左）及一眾演員在首映時都忍不住落淚。（網上影片截圖）

舒淇盛裝出席首映，看到觀眾反應熱烈而感動落淚。（網上影片截圖）

舒淇執導首部長片《女孩》在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映。

舒淇首次自編自導電影《女孩》，把部份自身成長經歷寫入劇本。（甲上娛樂圖片）

《女孩》是舒淇自編自導的作品，她於2015年開始撰寫劇本，故事背景設定於1980年代末到1990年代末，發生於基隆與台北，描繪台灣社會在工業化與現代化進程中，家庭與個人面對的矛盾與掙扎，聚焦於低收入家庭的悲歡離合，當中還有家暴、酗酒與跨世代創傷。舒淇透露這部作品融入個人成長經歷，角色約有30%是源自她的童年，包括父親酗酒與家暴的陰影，以及約15歲時離家出走，至今傷痕猶存。她更因這部作品甚至親自向父親道歉：「對不起，我把你的故事搬上銀幕。」電影處處是自己的成長經歷，重新檢視人生創傷，難怪舒淇看得狂哭不止，觀眾亦從中得到共鳴。