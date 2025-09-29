舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。

廣告 廣告

王晶喺影片中透露，舒淇少年時代嘅處境並唔容易，16歲時喺台灣拍攝咗一輯相當性感嘅照片，又指及後曾拍攝裸露戲份嘅作品及三級片，包括由台灣影帝柯俊雄主演嘅《靈與慾》，指柯俊雄當年喺台灣可以話係第一號男小生，靚仔又有演技，透露本身柯俊雄喺《靈與慾》中係飾演男主角爸爸，但因為睇中舒淇而故意改劇本，將劇情寫成舒淇愛上佢，甚至加咗幾場床上戲。王晶表示有睇過該片：「真是肉酸到不得了，根本就是『抽水』。」 並形容當年拍片環境混亂，經理人水平參差，有些人動機不純，僅憑着雜誌上一張照片，眼見舒淇身上獨特氣質，決定簽下舒淇，幫助佢轉型。

舒淇來港發展後紅，王晶坦言當時台灣黑幫勢力強大，柯俊雄曾向舒淇表示佢仍有片約在身，要求舒淇要繼續拍佢嘅戲。幸好靠王晶嘅資源化解呢場風波，最終憑法律成功維護舒淇嘅權益：「我們支持她 (舒淇)，跟柯俊雄打官司，在法庭上贏了對方，因為舒淇簽約時還不夠17歲。」柯俊雄不滿法庭判決，搵人恐嚇舒淇當時嘅經理人文雋，最終靠王晶搵猛料人士擺平事件。

喺事業發展初期，舒淇被唔少富豪邀請進行高價飯局，王晶則堅決護航，從來唔畀佢陷入不必要嘅應酬：「當時好多人搵佢食飯，飯局價係50萬一餐，但我一次都冇畀佢去過！如果他是電影界的泰山北斗超級大老闆，那樣他要見一下她好的，可以的，當然沒問題啦！但是那些無謂的人，你賣海味的又說想請她吃飯做什麼呢？」王晶強調自己睇中嘅係舒淇嘅潛力：「我就和文雋說，我說我們讓她穿回衣服，那樣就讓她做些正經戲，她是有資格做這樣的戲的。」舒淇亦因此成功轉型，憑《色情男女》一片榮獲香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，奠定實力派女星地位。

舒淇

《王晶笑看江湖》截圖

《王晶笑看江湖》截圖

《王晶笑看江湖》截圖

《王晶笑看江湖》截圖

《王晶笑看江湖》截圖

舒淇

舒淇

舒淇

舒淇

舒淇

