舒淇新作細膩真摯 邱澤演家暴父親憂遭嫌棄

【on.cc東網專訊】「性感女神」舒淇演而優則導，首部執導的電影《女孩》受到注目，新片以細膩真摯的情感，描繪女性成長與愛的掙扎，由演員邱澤、9m88、白小櫻及林品彤共同演出，邱澤飾演家暴父親「男人」一角，他最近出席首映時笑說：「希望你們看完不要討厭我！」
邱澤的演出與以往溫柔深情形象截然不同，演繹在現實壓力與情感失控下，不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，他說：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」他又指拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」
在電影花絮《女孩與男人篇》揭開片中幾場令人窒息的情感對峙，背後的真實心境與創作過程，舒淇自爆白小櫻躲進衣櫃的橋段，原來取材自她童年時期的真實經驗，是她躲避爭吵的避風港：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裏的五感會被放大，更加深恐懼感。」
舒淇為了讓白小櫻能安全進入角色，特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
