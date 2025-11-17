舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想

舒淇接同Do姐鄭裕玲訪問

舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。向來Do姐嘅訪問都係由受訪者童年講起，今次舒淇套戲講及佢細個受家暴嘅事，於是就順理成章由家暴一事講起。

舒淇

舒淇曾自稱「細個冇童年」，訪問中佢話有記憶以來已經係要自己煮飯、着衫，但就冇人哋照顧佢嘅場面，更直言童年回憶就係「俾阿爸打、俾阿媽打」。舒淇形容家境唔算窮但亦唔係有錢，讀書興趣不大之外，夜晚長期睡眠不足都令佢成績麻麻。《女孩》片中女主角有個妹妹，現實中舒淇有個細佬，二人關係唔錯，舒淇不時帶埋細佬出街同其他小朋友玩，但細佬有時會「報寸」。而父母亦明顯重男輕女，試過細佬做錯事，被人鬧嘅反而係舒淇。「好奇怪，淨係打我一個，細佬打爛隻杯又會鬧我，乜嘢都係我」。

到步入13、14歲，舒淇嘅家人同佢講「你而家可以出去做嘢啦」，於是佢就出外打工，後來因為覺得有收入養得起自己，更決定離家出走。舒淇記得少年時有2次離家，一次係「俾人打出去」，另一次係玩完通宵第二朝先返屋企，中途仲撞爛咗屋企架「綿羊仔」。「其實我都幾百厭㗎，朝頭早先返屋企，之後撞咗車，我個人就冇事，我就攞咗架電單車，一路拖拖拖返屋企。阿媽望咗我一眼，問我做乜咁早先返嚟，就有少少想發爛渣，我話我撞車，我阿媽由頭到腳望我一眼，見到我冇事就叫我去瞓覺。我心諗『咁好嘅？今日冇俾人鬧。』就返去瞓覺，之後我阿爸突然間返嚟，就捉起我話『點解將架車撞到咁！』之後我就離家出走。我覺得點解唔問我有冇事？」。

舒淇細個受家暴，但表示唔討厭媽媽

舒淇之後冇返老家，雖然要自力更生打工搵錢食飯，但佢覺得當時幾開心。「因為夜晚可以瞓得著覺，唔使俾人鬧。」Do姐問舒淇有冇同媽媽和解，舒淇認為冇咩和唔和解，「你知道佢其實係好愛你，不過佢唔識得教小朋友。但係我同佢嘅關係其實好近，但係其實又好遠，我哋見到唔會攬攬錫錫、唔會拖住手行街，因為個距離已經產生咗」。舒淇形容同媽媽而家關係OK，並且表示理解，因為媽媽本身係家中大女，要照顧一家大細，對落有多位弟妹，而媽媽18歲已經生舒淇，因此認為個女都要同佢一樣。「不婚不生」嘅Do姐認為「生仔要考牌」，舒淇都表示認同。

舒淇同馮德倫結婚10年

Do姐又認為童年經歷會影響一個人對婚姻及家庭觀，有人會早婚自己組織家庭又者或不婚不生，舒淇直言冇偏向其中一面，但承認細個時冇諗過結婚，因為唔相信有「專一」呢兩個字。不過而家舒淇同馮德倫結婚10年，打破佢向來想法，係要睇「咩時候遇上咩人」。至於生兒育女，舒淇表示唔抗拒，「一路都想，但係一路都冇。」

