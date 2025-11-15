舒淇造型百變 工裝服散發美態

【on.cc東網專訊】女神舒淇近日經常遊飛機河，近日再獲時尚品牌之邀，現身上海幫手站台宣傳。較一般女星盛裝赴會爭妍鬥麗，舒淇選擇改以品牌明年春夏系列的深藍色麖皮中性套裝登場，造型恍如機械工人服般，低調卻顯奢華感，利落剪裁凸顯其颯爽氣質，被網民形容「廢土戰神」、「帥氣與嬌媚並存」、「用鬆弛感改寫晚宴規則」，而「舒淇廢土機械風帥出花」於網上單日閱讀量破千萬。

另外，舒淇於社交平台上載當日的「裝身」過程視頻，率性的她甚至素顏出鏡，再經化妝師的摩術手搖身一變成「艷女郎」。素顏的她敷着薄身透明面膜，皮膚光滑緊緻，完全看不出已經49歲，果然凍齡有術。

