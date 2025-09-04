本周後期或有低壓區發展
看不出快50歲、舒淇狀態超逆天！現身威尼斯街頭、背心＋寬褲鬆弛高級感拉滿、同款單品搜出來
氣質女神舒淇一現身威尼斯街頭，簡直像自帶柔光濾鏡降臨人間，狀態好得不像話！快50歲的她，皮膚亮到像打了燈、氣色超紅潤、身材線條很逆天～網友秒暴動：：「說她30我都信」、「是不是吃仙丹、美成這樣～」超強逆齡美貌，讓舒淇證明真正的女神，是經得起歲月放大鏡的！
不只狀態超好，還直接把「逆齡穿搭教科書」同步到威尼斯！一身黑色背心搭配深藍色寬褲，看似極簡，但細節全是高段位操作，鬆弛感拿捏得恰到好處。
舒淇把寬鬆的版型穿得不邋遢、不懶散，反而帶著隨性中透著奢感的最高境界。她手拎BV Campana包款、身邊還拉著一咖Odyssey Intrecciato登機箱，搭配貓眼太陽眼鏡與Drop夾式耳環，不需要高調單品堆疊，而是靠剪裁、質感與氣場三管齊下，從頭到腳低調卻滿滿高級感！
舒淇同款單品搜出來！
而日前為TOM FORD BEAUTY 拍起香水大片，舒淇風格一轉，瞬間變身冷艷時髦派代表！穿上俐落黑色西裝，配上一頭俏麗短髮造型，霸氣中帶點慵懶，性感裡又藏著一絲神秘氣息。短髮＋西裝的組合在她身上一點也不剛硬，反而穿出了成熟女人獨有的韻味與從容～眼神勾人不費力，氣場全開零死角，帥到讓人心動！
