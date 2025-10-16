Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

舒淇「背心＋闊褲」穿搭鬆弛感魅力大爆發！超易學卻高級度滿分的配搭，快來收藏變女神

舒淇這陣子曝光率相當高，前陣子才於電影節奪了導演獎，近期在Netflix的《回魂計》又登上Top3熱播劇，不得不說這位女神成為近期的人氣王。

看到舒淇，都會被她迷住，那自信的笑容，走起來就是有風的。至於舒淇同款的時尚單品與穿搭都成為了很多女生搜尋的關鍵字。這裡就拿了她在出席威尼斯影展的一套造型來拆解，相當簡單俐落又營造到「鬆弛感氣質」，而且單品也是衣櫃裡可以找到的，一起來學習舒淇穿搭吧！

（IG@applausemovie_taiwan）

舒淇在出席威尼斯影展之前的機場造型，以一身背心加闊褲的造型亮相。當然作為BV代言人的她，穿的、拿的主要都是BV，但這些基本款背心，相信很多親民價地方都可以買到，如UNIQLO、ZARA都會有。背心可以選U領口，把性感的鎖骨與頸線展現出來，更顯瘦的。

褲子可以選闊身而直腳的款式，挺身而有少少厚度的褲子，會比牛仔褲更顯高級感。褲腳也不要怕太長，近年就是大熱這種慵懶、垂墜設計的服飾，加一對厚少少的鞋子就可以做到高級時尚氣質了！

配色也是顯高級的重點，舒淇選了深灰色、直紋款的背心，深灰比黑色溫柔得來有時尚格調，不妨穿多一點灰色單品。灰色拼深藍是穩陣之選，也是很多人衣櫃常備很百搭的單品。所以說，其實要穿得好看也不一定很花巧吧！

舒淇這造型的亮點，當然是她拿著的BV手袋，是新款Campana編織手袋。是BV很標誌專長的編織款，加上Hobo設計，容量大又實用，款式看起來又耐看耐用，對於想買BV手袋的朋友，相信看完舒淇加持後會更想入手吧！

BOTTEGA VENETA Campana intrecciato leather shoulder bag $35,900

BOTTEGA VENETA Campana intrecciato leather shoulder bag $35,900

TOTEME Ribbed organic cotton-blend jersey tank $1,000

TOTEME Ribbed organic cotton-blend jersey tank $1,000

ANDRES OTALORA Una Metafora pleated linen wide-leg pants $3,876

ANDRES OTALORA Una Metafora pleated linen wide-leg pants $3,876

BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些

