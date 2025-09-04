Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
49歲舒淇「靚出新高度」！容光煥發出席威尼斯影展，街拍照拿著的BV袋是這款
每次見到舒淇都會想問，為什麼可以美成這樣子。五月見到她出席康城影展，有網民將她與20年前出席影展時的模樣做對比，那優雅氣場的進化讓人震驚。今次舒淇帶著首部執導的電影《女孩》去參加威尼斯影展，未到展場，只是在下飛機後隨街拍的照片都已經美出新高度，喜歡看美人的朋友真的要把照片收藏起來！
49歲的舒淇，從體態以至氣場都散發魅力。舒淇的女神魅力育成，從日常飲食與保養做起，吃的是簡單為主，飯後也會站立免得脂肪累積，當然也會做運動來維持身型。此外，休息也很重要，之前舒淇也有分享被皮膚過敏、擁有濕疹肌，當中是因為做演員作息不定時而導致易令肌膚敏感。後來調理好身體，也好好讓身體休息，才令自己可以用最佳狀態示人。
舒淇的美也許不是追隨既定印象的「倒模美」，她的魅力是從氣場養起。從2005年，舒淇代表《最好的時光》出席康城影展，那時29歲的舒淇，穿起斜肩純白小洋裝，配上一頭長直髮，動人得來也帶點青澀。來到2025年的康城影展，舒淇參與《狂野時代》的首映，穿的是純黑小洋裝與酒紅絲絨平口晚裝，服飾不用太花巧，反而用氣場來穿起這些名牌設計，可以看出來舒淇已經不是單純的美，而是氣質的進化。
這次威尼斯影展，舒淇拿著首部執導作品《女孩》跟大家一起欣賞，未到展場前的她，保持一貫鬆弛感的優雅狀態，即使是穿著最簡單設計的背心與闊褲，拿著一顆BV袋，就已經成為一眾喜愛鬆弛感氣質穿搭的人熱搜舒淇的穿著單品，很期待她在展場現場的晚裝展示！
BOTTEGA VENETA Campana intrecciato leather shoulder bag
價錢：$35,900
