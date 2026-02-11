從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」

（圖／取自 sqwhat IG）

在濾鏡與醫美盛行的時代，舒淇像是一股清流。無論是頒獎典禮上的光芒四射，還是社群平台上隨興的素顏自拍，她總能展現一種從容自信。她不會害怕被大家看到臉上的雀斑、偶爾過敏的泛紅，這種不追求過度精緻與沒有拍照焦慮的精神，源自於她對「美」有著截然不同的底層邏輯——她不追求完美皮囊，她更在意的是內涵與風格的展現。

從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點

舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看得很輕，化妝出門可以，素顏被拍到剛睡醒的模樣也無所謂。她深知，一個人的自信不該建立在別人的評價上，即便是最親的人也一樣。

魅力來自「內容」：漂亮的人很多，但妳要有靈魂

舒淇曾給女孩們一個非常紮心的建議：「漂亮的人很多，總是有比妳更漂亮的。」她認為，作為一個有魅力的女性，遠好過作為一個只有外表的女性。她強調女孩必須要有「內容」，妳的身體裡要有東西。這種內在的厚度，才是能支撐未來幾十年、讓魅力持續增長的真正關鍵。如果沒有內容，再精緻的外表最終也會變得空洞。

拒絕當「妖怪」：舒淇對老去的坦然與直率

對於演藝圈最忌諱的「衰老」，舒淇的態度直白得令人激賞。她曾反問：「妳覺得變成一個妖怪比較好呢？還是自然地老去比較好？」對她來說答案不言而喻。她從不避諱在 IG 發布自己的白髮照或眼角紋路、臉上的毛孔細紋。這些歲月的痕跡是生命的勳章，不需要糾結，更不需要透過過度的手段去「逆天而行」。

出道後即便收穫無數稱讚，舒淇依然保持清醒。她更在意的是「作品」與「原創性」。拍雜誌時，她看的是整體風格的呈現，而不是照片裡的自己夠不夠美。舒淇她能隨時為了角色拋棄形象，這種不在意個人外貌的「職人精神」，反而讓她在銀幕上散發出更加迷人的光感。

