舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人

舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」
娛樂圈是個人來人往的圈子，很多人一拍即合，有些人要等很多年，才知道那個認識很久的人就是生命的唯一。舒淇和馮德倫本來是認識十多年的朋友，在交往四年後才成為夫婦。亦友人亦伴侶的關係過得平淡，一起長白髮的過程也樂得甜蜜。
馮德倫與舒淇於1997年合作電影《美少年之戀》，當時馮德倫正和莫文蔚交往，舒淇也和黎明戀愛中，馮德倫與舒淇當時有傳出緋聞，二人也理所當然地否認關係。後來，馮德倫和莫文蔚分手，再和徐若瑄戀上並分手後，就被拍到不時和舒淇單獨見面。
馮德倫與舒淇交往四年後，二人一同到到歐洲拍攝電影《俠盜聯盟》，個性隨性的二人便決定在工作期間抽一天成婚。沒有穿上華麗的禮服和婚紗，舒淇穿上兩年前H&M所贈的簡約禮服，再配上在當地隨意挑選的頭紗，配上一雙白色平底鞋，馮德倫則在路邊入手西裝。簡單、即興，不在意大眾的繁文縟節，只要二人在一起就能許下承諾，畢竟，婚姻到了最後也是兩個人的事。馮德倫當時分享了這段有友誼和年月作為強大基石的感情：「我們的婚事就是這麼簡單、我們的禮服就是這麼隨性。 我們相識了二十年，相戀了四年，我毫無反顧的娶她了，是的，我們決定相互纏一輩子。」
關於愛情，總是有兩種說法：「在對的時間，遇上錯的人」或是「在錯的時間，遇上對的人」。在馮德倫與舒淇的愛情故事裡，也許為這兩句都增添上一個補充：就算當刻無法在一起，也不代表要錯過，對的人總會成為對的人。關於這段感情，舒淇回首，認為也許在第一次見面時就種下了緣份的種子，而有別於大自然界的種子，愛情的種子也許要數年，甚至十數年才會萌芽：「愛情是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子，種上了未來的希望。種上了對人生有了渴望，希望著等著眼裏的他來灌溉，渴望著能跟對眼的人相守在一起。」
