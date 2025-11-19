47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生

47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。

舒淇與馮德倫2016年結婚，兩人長期過著二人生活，因此屢被揣測「不想生」、「選擇當頂客族」。但她在節目中直言，自己始終渴望當母親，「不是不想要，一直都很想要，只是一直沒辦法如願。」她透露，婚後曾專心停工一年備孕、調養身體，可惜遲遲沒有成功，之後便改以隨緣方式面對，也坦言隨著年齡增長，「自然受孕的機率真的會下降」，因此不再給自己壓力。

外界常將「不生孩子」歸咎給馮德倫，舒淇也藉節目替老公還原事實：「他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我。」她表示夫妻之間早已取得共識，沒有小孩並不影響彼此的感情，反而讓兩人像「兩個長不大的小孩」般自在相處，也讓婚姻維持輕鬆節奏。

舒淇童年經常被毆打。（圖片來源：YouTube The Do Show）

然而，舒淇對生育的猶豫，並非來自伴侶，而是源自自身成長歷程。她在訪談中回憶，從懂事起家中就充滿暴力與責備，她得自己煮飯、自己照顧自己，沒有被父母呵護的記憶，「是從小被打大的」。她小時候曾因煮飯出錯遭訓斥，也曾為躲避父親酒後發怒而躲進衣櫃，日子在恐懼中度過。她說，家中明顯重男輕女，「弟弟打破杯子，被罵的人卻是我」。

學校生活也不順利，因為長期睡不好、又缺乏父母支持，她在13、14歲便被要求外出工作。後來她離家出走，第一次是被趕出去，第二次則是因為半夜外出玩耍、清晨回家又撞壞機車，父母沒有關心她是否受傷，反而只在意車子損壞，「於是我就逃跑了，不跑又會被打。」離開後，她再也沒有回家，但她說，雖然生活漂泊，「夜晚能睡著、不會被罵，其實是種放鬆」。

舒淇和媽媽的感情相當複雜。（圖片來源：YouTube The Do Show）

這些經歷讓她長期懷疑自己能否成為一個好母親，也讓她在面對生育議題時更加謹慎。當鄭裕玲問她是否認為「生孩子應該要考許可證」，舒淇也點頭表示認同。她坦承，自己曾因害怕把傷痛複製到下一代，而一直停在「想生卻不敢生」的狀態。

不過，她對母職的渴望並非完全消失。舒淇透露，自己也曾幻想抱著嬰兒、聞著奶香的畫面，想到可能手忙腳亂時還會笑出來。為了可能的懷孕，她過去甚至考慮暫時退出演藝圈，雖然最後仍未如願，但這些心路歷程從未向外界提起。

舒淇長大後才理解媽媽愛她，只是不知道如何教育小孩。（圖片來源：YouTube The Do Show）

談及家庭關係，她表示與母親之間既親近又疏離，理解母親18歲就生下她、也曾在重壓中長大，「我明白她其實很愛我，可是她不懂得怎麼教小孩。」隨著年紀增長，母女倆現在的關係已經緩和很多，甚至稱得上是還不錯，卻不會牽手或親密擁抱，已經產生的隔閡始終未再消除。

