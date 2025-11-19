中國政府通報暫停進口日本水產品
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。
舒淇與馮德倫2016年結婚，兩人長期過著二人生活，因此屢被揣測「不想生」、「選擇當頂客族」。但她在節目中直言，自己始終渴望當母親，「不是不想要，一直都很想要，只是一直沒辦法如願。」她透露，婚後曾專心停工一年備孕、調養身體，可惜遲遲沒有成功，之後便改以隨緣方式面對，也坦言隨著年齡增長，「自然受孕的機率真的會下降」，因此不再給自己壓力。
外界常將「不生孩子」歸咎給馮德倫，舒淇也藉節目替老公還原事實：「他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我。」她表示夫妻之間早已取得共識，沒有小孩並不影響彼此的感情，反而讓兩人像「兩個長不大的小孩」般自在相處，也讓婚姻維持輕鬆節奏。
然而，舒淇對生育的猶豫，並非來自伴侶，而是源自自身成長歷程。她在訪談中回憶，從懂事起家中就充滿暴力與責備，她得自己煮飯、自己照顧自己，沒有被父母呵護的記憶，「是從小被打大的」。她小時候曾因煮飯出錯遭訓斥，也曾為躲避父親酒後發怒而躲進衣櫃，日子在恐懼中度過。她說，家中明顯重男輕女，「弟弟打破杯子，被罵的人卻是我」。
學校生活也不順利，因為長期睡不好、又缺乏父母支持，她在13、14歲便被要求外出工作。後來她離家出走，第一次是被趕出去，第二次則是因為半夜外出玩耍、清晨回家又撞壞機車，父母沒有關心她是否受傷，反而只在意車子損壞，「於是我就逃跑了，不跑又會被打。」離開後，她再也沒有回家，但她說，雖然生活漂泊，「夜晚能睡著、不會被罵，其實是種放鬆」。
這些經歷讓她長期懷疑自己能否成為一個好母親，也讓她在面對生育議題時更加謹慎。當鄭裕玲問她是否認為「生孩子應該要考許可證」，舒淇也點頭表示認同。她坦承，自己曾因害怕把傷痛複製到下一代，而一直停在「想生卻不敢生」的狀態。
不過，她對母職的渴望並非完全消失。舒淇透露，自己也曾幻想抱著嬰兒、聞著奶香的畫面，想到可能手忙腳亂時還會笑出來。為了可能的懷孕，她過去甚至考慮暫時退出演藝圈，雖然最後仍未如願，但這些心路歷程從未向外界提起。
談及家庭關係，她表示與母親之間既親近又疏離，理解母親18歲就生下她、也曾在重壓中長大，「我明白她其實很愛我，可是她不懂得怎麼教小孩。」隨著年紀增長，母女倆現在的關係已經緩和很多，甚至稱得上是還不錯，卻不會牽手或親密擁抱，已經產生的隔閡始終未再消除。
延伸閱讀
舒淇奪最佳導演獎！上台領獎哽咽「謝謝我先生」 馮德倫1句吐槽祝賀滿載甜蜜
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 22 小時前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 8 小時前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 16 分鐘前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Jisoo短髮拍雜誌 Jennie落實出席《MMA》
【on.cc東網專訊】韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo最近為時裝雜誌拍攝封面，罕有以短髮造型示人，她穿上多套秋冬裝，晒出白滑美腿，散發高貴優雅氣質。她受訪時談到今年冬天的計劃：「最近十分忙碌，不知不覺已經快到12月了，今年冬天我想溫暖地度過，但也不東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前