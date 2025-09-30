WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
舒淇奪最佳導演獎！上台領獎哽咽「謝謝我先生」 馮德倫1句吐槽祝賀滿載甜蜜
49歲女星舒淇以導演處女作《女孩》拿下第30屆釜山國際電影節最佳導演獎，成為首位首部作品同時入圍威尼斯主競賽並奪此獎的華語女導演。老公馮德倫26日在IG曬出她捧獎杯美照，打趣寫道：「又贏？家裡沒位放啊導演！」語帶調侃卻難掩驕傲，隨即引發網友熱議。
舒淇幽默回應：「哪有『又』！好久沒有了～希望以後還有，可以和bucket man、Labubu擠一擠。」幽默回應老公的調侃。事實上，她在領獎時也哽咽表示：「謝謝先生包容常常不在家的我。」夫妻倆的互動樸實卻很甜蜜。
據悉，舒淇拍攝《女孩》期間，曾長達半年沒有回家，馮德倫不僅大力支持，還多次探班送零食，早前作品入圍威尼斯時，他也曾留言「Proud of you」力挺。兩人因1997年合作《美少年之戀》結緣，2016年以低調婚禮成為夫妻，婚後過著平實生活。
《女孩》靈感來自舒淇童年躲避家暴的經歷，她以隱喻方式呈現創傷，也在台上鼓勵年輕女性「受傷的女孩要勇敢追夢」。49歲的她以演員、導演、製片多重身份活躍國際，圈內好友與網友紛紛送上祝賀。
