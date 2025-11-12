舒淇毀容危機後強勢回歸！素顏飆戲奪導演獎 「皮膚敏感」反成事業轉機

2017年，舒淇因嚴重皮膚過敏暫別演藝圈，一度幾乎無法化妝上鏡。多年後她重返影壇，不僅以素顏演出展現真實情感，更以導演身份嶄露頭角，將過去的低潮化為創作能量，迎來事業新階段。

當年舒淇的膚況惡化，只要一上妝便出現紅腫與刺痛，醫師甚至提醒她「若再勉強化妝，可能造成永久性損傷」，讓她不得不全面停工、專心休養。經過長時間調理後，她雖逐漸康復，但仍須避免濃妝與長時間曝曬。即使如此，2025年仍有民眾目擊她在拍攝時因眼部過敏、眼影被淚水沖花的情形。

重返大銀幕後，舒淇在電影《尋她》中挑戰全程素顏、用粵語飾演底層農婦陳鳳娣，以寫實演技詮釋重男輕女與社會階層等議題。她克服膚況限制與外景日曬，以真實狀態投入表演，獲影評讚為「回歸初心的代表作」。同年，她在Netflix劇集《回魂計》中與尹浩宇合作，展現成熟女演員的氣場與自然互動，被視為突破年齡框架的代表之一。

更令人注目的，是她轉戰導演領域的成果。舒淇以執導處女作《女孩》獲釜山國際電影節最佳導演獎，並入圍威尼斯與多倫多影展，成為首位以首部作品獲此榮譽的華語女導演。2025年，她更以導演、演員、大師班嘉賓三重身份登上法國盧米埃爾電影節，開幕片播放《千禧曼波》經典片段時，全場觀眾報以熱烈掌聲，象徵她從巨星到創作者的全新篇章。

從被迫息影到以導演、演員雙重身分重回舞台，舒淇的經歷展現出堅韌與轉化的力量。她將皮膚過敏的限制化為藝術表達的契機，以真誠與勇氣走出屬於自己的創作路線。

