「舒淇香」女神同款Tom Ford香水是這支！花、木、琥珀調，要變身「行走版費洛蒙」

「舒淇香」女神同款 Tom Ford 香水是這支！花、木、琥珀調，要變身「行走版費洛蒙」

舒淇最近以俐落超短髮造型亮相 Tom Ford Beauty 全新廣告，瞬間成為全城熱話！這款極具個性的短髮，配上她自信迷人的表情，完美展現什麼叫時尚氣場！想跟上女神腳步，不如就從這幾款「舒淇同款」開始！

這次舒淇演繹的是 Tom Ford 私人調配系列中的「OUD VOYAGER 東方旅人」香水。這款由調香大師 DOMINIQUE ROPION 打造的全新香氛，運用三重蒸餾技術萃煉花香沉香，帶出木質與琥珀調的迷人氣息，經典中透出未來感。

Photo from Tom Ford Beauty

同場加映與 2026 春夏時裝同步登場的全新 TOM FORD RUNWAY 彩妝系列！系列以大膽色彩和細膩質感為主打，從專業彩妝師的藝術汲取靈感，不論是鮮明唇色、銳利眼線或煙燻眼妝，都能突出個人風格。經典唇膏也進行了全新升級，加入保濕滋養成分，順滑、顯色、持久又好搭配。

舒淇短髮新髮型太有型了！Tom Ford香水廣告太迷人，Girl Crush買舒淇同款香水

舒淇在廣告中的紫色眼妝造型亦非常搶眼，想打造同款妝容，可以參考 Tom Ford 新推出的兩款藍紫色調眼影盤！

Photo from Tom Ford Beauty

（左）#01 METALLIC MAUVE 以金屬質感打造精緻妝容；

（右）#28 DAYDREAM 以夢幻色調展現柔媚眼神。

Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香

