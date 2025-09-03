摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
舒淇也剪短髮了？新造型氣場全開「又帥又美」根本女神代表！
舒淇又讓大家驚艷了！在最新曝光的TOM FORD廣告片中，她以一頭俐落短髮現身，冷冽的側顏線條被襯托得更加立體，瞬間展現出「又帥又美」的獨特氣場。
其實舒淇向來是百變造型代表，從電影紅毯上的大波浪長髮，到私下自然隨性的微卷，她都能駕馭得游刃有餘。而有趣的是，她過去也曾挑戰過「短髮造型」—透過髮型師巧妙的編髮手法，把長髮盤起來變成溫柔女人味短髮LOOK，當時就掀起過一波熱議，獲得不少好評！但這次在TOM FORD廣告中的短髮卻完全不同，走的是俐落冷冽的風格，整個人多了一份幹練、灑脫的魅力，不僅把氣質拉到新高度，也讓人忍不住直呼：「這種感覺真的只有舒淇能演繹！」
值得一提的是，女神這次的短髮更與TOM FORD全新推出的私人調香系列「東方旅人Oud Voyager」完美呼應！這款香水透過花卉三重蒸餾萃取技術，將紅牡丹的馥郁花香與沉香木質的深邃厚重交疊，碰撞出既神秘又奔放的氛圍；前調花香明亮、後調木質縈繞，如同穿梭時空的東方旅人，既保有細膩的詩意，又帶來無畏的力量感。就像舒淇短髮帶來的全新樣貌，既柔美動人，又瀟灑灑脫，極具矛盾卻和諧的張力。
另外舒淇在形象照中搭配的唇妝，則使用了TOM FORD的縱情香草限定彩妝系列-設計師奢華水唇萃#01，這是一款帶著乳霧感的裸粉色，色澤柔和卻極具存在感，不是浮誇的濃艷，而是一種看似低調卻難以忽視的高級感，質地絲滑輕盈，上唇後帶有豐盈透亮的鏡面光澤，讓雙唇呈現出既純淨又性感的氛圍，當她抿唇回眸的瞬間，更讓人感受到那份「隨性卻充滿力量」的獨特魅力。
如果你也被舒淇這次廣告裡的豐滿美唇燒到，除了TOM FORD的裸粉色唇萃，其實最近討論度超高的香奈兒奢華極萃肽金唇油也很值得關注！這款唇油主打夜間修護，能幫助雙唇在睡眠中補水修護，隔天醒來立刻恢復細緻柔嫩、彷彿天生就帶著天然豐唇濾鏡。等於白天靠唇萃撐住高級氛圍，晚上再用唇油養護，才能維持像舒淇一樣的「零缺點美唇」。
從香氛到彩妝，TOM FORD透過舒淇這次的演繹，再次彰顯了「突破規則、不受拘束」的品牌精神。舒淇用短髮造型告訴大家，美不必被定義，帥氣與性感，她都能一手掌握。
