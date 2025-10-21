專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
舒淇「千禧辣妹小背心」大流行！千禧代與Z世代的共鳴處，露腰上衣＋低腰牛仔褲又帥又辣
舒淇參演 Netflix 台劇《回魂計》登上熱播冠軍，出色的演技備受好評，最近亦積極出席各項時尚活動，優雅穿搭配上逆齡美貌，美得讓人驚豔。除了最近的美照，網民近日翻出舒淇年輕時的照片，當中「千禧辣妹小背心」讓 Gen Z 們超有共鳴！
大家也有穿上今期流行的「千禧辣妹小背心」吧！舒淇在千禧年代也有穿上透視吊帶背心及迷你裙，湖水綠色雖然有點難駕馭但卻非常 Y2K ，配上黑色 choker、波希米亞風的手套，就是現時韓星及年輕女生們也會懂的風格。網民紛紛留言「舒淇真的漂亮死」、「天仙」、「有氣質的美」，舒淇果然是千禧年代的榮譽女神！
由侯孝賢執導的《千禧曼波》是舒淇其中一部代表作，演活了千禧年代對愛情及生活迷惘的都市女生。舒淇在電影中穿上極具標誌性的 Y2K 穿搭，性感又有點頹廢極具特色，如今看來依然十分時尚。印花露腰上衣配低腰喇叭牛仔褲、白背心配黑白印花長褲，就是現時 Gen Z 最愛的時尚著裝。
千禧辣妹小背心推薦：
ASOS DESIGN slinky lace trim tie front top in berry
特價：$170；原價：$189
ASOS 75折優惠碼：STACK
ASOS DESIGN lace trim cami bodysuit in black
特價：$160；原價：$267
ASOS 75折優惠碼：STACK
ASOS DESIGN ruffle waistcoat with scarf in ivory
特價：$217；原價：$289
ASOS 75折優惠碼：STACK
Reclaimed Vintage slash neck tank in watercolour floral print
特價：$267；原價：$334
ASOS 75折優惠碼：STACK
ARRANGE geo embellished cami top with binding detail in black
特價：$556；原價：$1,112
ASOS 75折優惠碼：STACK
舒淇凍齡美貌十年如一日 私下穿搭依然宛如少女
現年 49 歲的舒淇顏值滿分，而且更多添一份成熟魅力。相機鏡頭前華麗優雅，日常私下穿搭依然宛如少年，配上可愛的紅色棒球帽及米奇 T 恤，甜美得如少女一般，完全看不出年紀！
穿上 Gen Z 喜愛的漁夫帽、翻領外套，配襯白背心、大熱「錐形褲」及織皮袋，就像是鄰家大姐姐般親切可人，完全沒有明星的距離感，又帥又美！
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
