專訪許賢｜「試當真」後　前進或停止

舒淇「千禧辣妹小背心」大流行！千禧代與Z世代的共鳴處，露腰上衣＋低腰牛仔褲又帥又辣

舒淇參演 Netflix 台劇《回魂計》登上熱播冠軍，出色的演技備受好評，最近亦積極出席各項時尚活動，優雅穿搭配上逆齡美貌，美得讓人驚豔。除了最近的美照，網民近日翻出舒淇年輕時的照片，當中「千禧辣妹小背心」讓 Gen Z 們超有共鳴！

舒淇在千禧年代也有穿上透視吊帶背心及迷你裙，湖水綠色雖然有點難駕馭但卻非常 Y2K ！(Threads）
舒淇在千禧年代也有穿上透視吊帶背心及迷你裙，湖水綠色雖然有點難駕馭但卻非常 Y2K ！(Threads）

大家也有穿上今期流行的「千禧辣妹小背心」吧！舒淇在千禧年代也有穿上透視吊帶背心及迷你裙，湖水綠色雖然有點難駕馭但卻非常 Y2K ，配上黑色 choker、波希米亞風的手套，就是現時韓星及年輕女生們也會懂的風格。網民紛紛留言「舒淇真的漂亮死」、「天仙」、「有氣質的美」，舒淇果然是千禧年代的榮譽女神！

《千禧曼波》劇照
《千禧曼波》劇照
《千禧曼波》劇照
《千禧曼波》劇照

由侯孝賢執導的《千禧曼波》是舒淇其中一部代表作，演活了千禧年代對愛情及生活迷惘的都市女生。舒淇在電影中穿上極具標誌性的 Y2K 穿搭，性感又有點頹廢極具特色，如今看來依然十分時尚。印花露腰上衣配低腰喇叭牛仔褲、白背心配黑白印花長褲，就是現時 Gen Z 最愛的時尚著裝。

千禧辣妹小背心推薦：

ASOS DESIGN slinky lace trim tie front top in berry

特價：$170；原價：$189

ASOS 75折優惠碼：STACK

SHOP NOW

ASOS DESIGN slinky lace trim tie front top in berry
ASOS DESIGN slinky lace trim tie front top in berry

ASOS DESIGN lace trim cami bodysuit in black

特價：$160；原價：$267

ASOS 75折優惠碼：STACK

SHOP NOW

ASOS DESIGN lace trim cami bodysuit in black
ASOS DESIGN lace trim cami bodysuit in black

ASOS DESIGN ruffle waistcoat with scarf in ivory

特價：$217；原價：$289

ASOS 75折優惠碼：STACK

SHOP NOW

ASOS DESIGN ruffle waistcoat with scarf in ivory
ASOS DESIGN ruffle waistcoat with scarf in ivory

Reclaimed Vintage slash neck tank in watercolour floral print

特價：$267；原價：$334

ASOS 75折優惠碼：STACK

SHOP NOW

Reclaimed Vintage slash neck tank in watercolour floral print
Reclaimed Vintage slash neck tank in watercolour floral print

ARRANGE geo embellished cami top with binding detail in black

特價：$556；原價：$1,112

ASOS 75折優惠碼：STACK

SHOP NOW

ARRANGE geo embellished cami top with binding detail in black
ARRANGE geo embellished cami top with binding detail in black

舒淇凍齡美貌十年如一日 私下穿搭依然宛如少女

現年 49 歲的舒淇顏值滿分，而且更多添一份成熟魅力。相機鏡頭前華麗優雅，日常私下穿搭依然宛如少年，配上可愛的紅色棒球帽及米奇 T 恤，甜美得如少女一般，完全看不出年紀！

穿上 Gen Z 喜愛的漁夫帽、翻領外套，配襯白背心、大熱「錐形褲」及織皮袋，就像是鄰家大姐姐般親切可人，完全沒有明星的距離感，又帥又美！

