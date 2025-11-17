舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞

舒淇在近期的曝光率相當高，很多人都說她是「女神」，但這位「女神」卻沒有覺得自己是漂亮的一群，反而說自己「跟美沾不上邊」。也許，現在大眾對於美的定義都有不同的想法，以往的標誌，現在可能要搭配個人才華魅力才會讓自己發光，成為「女神」。在這個充滿「容貌焦慮」的世代，在面對此問題而感到疑惑時，也許可以聽聽舒淇這番話。

舒淇在《答爾問白皮書》節目上分享關於「美」的想法，被譽為「女神級」的她，樣貌其實不是既定印象中的標誌，但她走出來就是有種與眾不同，可以說是「發光」的姿態，有網民曾在餐廳裡看到舒淇，她穿著很基本款的服飾，還戴著Cap帽。即使如此低調的裝扮，當她經過時，都會讓人感受到「明星氣場」，也許這種正是由內散發出來的「女神氣場」，超越外表美的狀態。

關於「美人」，舒淇在訪問裡分享說，「我真的連邊都沾不上。我從小到大就沒有所謂的容貌焦慮過，因為我小時候就不覺得我自己是一個好看的女生。」

至於舒淇認為的「美」，其實建立在於個人魅力之上，「作為一個有魅力的女性，好過做一個只有外表的人。我覺得再漂亮的女生，你如果沒有內容的話，你遲早也會變得非常空洞。」

至於不自覺「美」舒淇，覺得自己在什麼時最醜呢？她搞笑地說，「我覺得我最醜的時候就在飛機上面，因為可能你剛睡醒，然後突然有人說，我可以跟你拍個照嗎？我想說，蛤？！我才剛睡醒，臉上都是油，喔好...」

