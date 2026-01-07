天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
舒淇親授「零卡粉神奇補妝法」，必知熟齡肌補妝關鍵：
對於乾性肌膚與熟齡肌膚的女性來說，無論妝前保濕做得多好，只要經過數小時，眼下乾紋、法令紋與鼻翼卡粉便會悄然出現，就連長年站在鎂光燈下的女星也無法避免。這時若急著補妝，只會讓底妝產品卡進紋路，反而放大年齡感，這時候正確的補妝技巧才是關鍵所在。女神舒淇曾在網上分享她的「不卡粉補妝秘技」，簡單一招便能瞬間撫平乾紋，更能讓後續妝容宛如剛上妝般服貼！
舒淇親授「不顯紋補妝大法」！
舒淇今年雖然已經49歲，但其肌膚狀態卻好得讓人羨慕，近距離觀察也幾乎找不到歲月的痕跡。不過，她坦承自己長時間帶妝工作時，眼下與法令紋這些表情豐富且皮膚較薄的區域，難免會出現乾燥缺水、底妝卡紋的狀況。對此，她有一套極簡卻高效的應對方法，當她發現細紋開始浮現時，便會在乾燥部位塗上一層質地滋潤的眼霜。
這套補妝方法的精髓在於等待，將眼霜敷在臉上靜置片刻後，再利用指腹的溫度輕輕按摩拍打，幫助養分滲透進肌底。這個動作是透過滋潤與清潔的雙重作用，讓肌膚恢復到最原本的水嫩狀態。當妳重新拍上氣墊粉餅或遮瑕時，就會驚訝地發現底妝瞬間變得服貼細緻，彷彿剛做完臉部SPA一樣透亮，完全看不出任何浮粉或結塊的痕跡，效果簡直比濾鏡還強大。
「不顯紋補妝大法」以凡士林取代眼霜
除了舒淇愛用的眼霜大法外，成本更為低廉親民的凡士林也有同樣效果。只需用棉花棒沾取少許凡士林，薄薄地塗抹在眼周、鼻翼或法令紋等重災區，並以指腹輕柔畫圈按摩，讓凡士林充分滋潤乾燥的表皮。經過按摩後，再使用化妝棉沾取適量化妝水，將表面殘留的油光輕輕拭去，此時肌膚觸感會變得異常柔軟且飽含水分，卻不會有令人不適的油膩感。這時候再疊上遮瑕膏或粉底液，不僅完全不卡粉，遮瑕力與延展性更會大幅提升，肌膚細緻度瞬間升級。
VASELINE 凡士林純白花士苓
價錢：$49.9
高CP值好用遮瑕推薦：Huda Beauty Faux Filter Color Corrector
價錢：$280
質地如奶油般滑順綿密，卻依然保持輕盈透薄的觸感。其獨特的校色科技能精準修飾色素沉澱與黑眼圈，同時提升眼周明亮度，即便不堆疊厚重粉底，也能輕鬆打造乾淨明亮的眼妝。
高CP值好用遮瑕推薦：Laura Mercier 純淨無瑕精華遮瑕液
價錢：$290
這款遮瑕液注入了高濃度的保濕精華，質地水潤輕盈，並採用了3D柔滑貼膚粉末科技，只需極少用量，便能完美融入肌膚紋理，隱形細紋與暗沉。遮瑕後的肌膚依然保有原生肌膚的光澤與質感，是乾肌的必備遮瑕液。
高CP值好用遮瑕推薦：Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer
價錢：$340
含有微球形粉末，能有效填補肌膚表面的細紋與毛孔，創造出柔焦般的平滑妝效。加上其優異的防水防汗功能，即便帶妝一整天，眼下依然明亮乾淨，完全不用擔心到了下午會出現斑駁卡粉的情況。
高CP值好用遮瑕推薦：tarte Shape Tape™ Ultra Creamy Concealer
價錢：$118
針對極度乾燥或熟齡肌膚設計，配方中添加了具備24小時保濕功效的眼霜成分，雖呈現霧面妝感，卻絲毫不會感到乾澀緊繃。其獨家的Cushion tape™技術能像熨斗般撫平細紋與皺紋，並提供長達12小時的防水持妝力，在享受高遮瑕度的同時，也能給予脆弱眼周肌膚最溫柔的呵護。
高CP值好用遮瑕推薦：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清隱形遮瑕霜
價錢：$295
採用了多用途的半霧面配方，能像修圖軟體般瞬間柔化眼下的各種瑕疵。特殊的極柔軟刷頭設計，能精準照顧到臉部每一個微小角落，讓遮瑕液與肌膚完美融合。值得一提的是，它的遮瑕度可以自由堆疊，無論是輕微修飾還是重度遮瑕，都能保持妝感自然不假面，輕鬆應對各種場合需求。
