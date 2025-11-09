鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
舒淇馮德倫罕見情侶裝，將《女孩》首映禮變大型耍花槍現場！幽默恩愛的夫妻相處模式：我以妳為傲
舒淇與馮德倫罕有放閃，將《女孩》首映禮變成大型耍花槍現場！舒淇首部執導作品《女孩》於釜山影展獲獎，領獎時感謝老公馮德倫的大力支持，理解與包容她執導時「經常不在家」，場面感動又甜蜜。
最完美的夫妻相處模式 公開欣賞以對方為傲
最近北京首映會上，馮德倫錄製了「加油影片」為太太應援，抱著愛貓笑說：「恭喜舒導演，你的電影《女孩》今天在北京首映，你看，現在成績那麼好。」接著更溫暖地說「你非常厲害，我以你為傲」，告白甜得要惹螞蟻了！
舒淇獲獎後，馮德倫於社交媒體分享舒淇於釜山的獲獎照片，並寫下「又嬴？家裡沒位放啊導演」，全力支持伴侶的成就，絕對是令人羨慕的100分模範老公！
除了甜蜜告白以外，馮德倫開玩笑指「她經常在家家暴我」，更向貓貓尋求認同，眼中滿是溫柔的愛意，互相開玩笑的相處模式十分甜蜜。即使馮德倫沒有親身出席，依然能將《女孩》首映禮變成大型耍花槍現場，笑意間藏不住滿滿幸福。
相識 20 年的甜蜜情緣 舒淇嫁給愛情了！
舒淇與馮德倫 1997 年時合作電影《美少女之戀》擦出愛火，但當年各有伴侶而沒有進一步的發展，2012 年時舊情復熾，並於 2016 年在捷克拍攝電影時閃婚，可謂「有情人終成眷屬」的模範夫妻。網友紛紛留言指「女神嫁給愛情了」、「一個有自信的男人會為妻子的榮耀感到開心」、「好幸福」，希望他們能持續放閃吧！
「最重要身強體健，才好好保護讓我可以在家無憂無慮的跟你吵吵鬧鬧。」 －舒淇
相關文章：舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
