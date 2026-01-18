舒華衣錦還鄉 率i-dle成員3月登大巨蛋

【on.cc東網專訊】南韓女團i-dle去年迎來出道7周年，並宣布正式取去團名中的「G」，象徵以更自由、無界限的姿態重新出發。隨着2026年到來，官方更重磅宣布啟動第4次世界巡演「Syncopation」，名稱象徵佻脫既定框架，以顛覆節奏與風格打造專屬舞台語言，海外首站更將獻給台灣粉絲。

此次巡演將於2月21、22日自首爾揭幕，並將在3月7日站上台北大巨蛋開唱，2024年i-dle曾登上台北小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，台灣成員舒華也開心許下「下次唱進大巨蛋」的願望，如今終於實現，她們更寫下歷史，成為首組登上大巨蛋舉辦專場的韓國女團。

