舒華邀頌樂吃蟋蟀！挑戰怪奇食物兩人嚇瘋

▲i-dle成員舒華（如圖），近日成為全球版《鑑定師 Global》主持人，首集邀請MAMAMOO成員頌樂，一起挑戰台灣小吃炸蟋蟀，兩人罕見失去表情管理，讓粉絲笑翻稱讚：「真的超敢吃」。（圖／翻攝自yeh.shaa_）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團i-dle成員舒華，近日成為全球版《鑑定師 Global》主持人，近日他回台灣拍攝全新一季節目，首集就邀請MAMAMOO成員頌樂擔任嘉賓，兩人一起共同挑戰台灣神秘食物，包括蟋蟀、雞冠和鴨脖等，過程中多次失去表情管理，讓粉絲笑翻稱讚：「真的超敢吃」。

沒有私交但一拍即合 舒華頌樂共同點超多

舒華和頌樂沒有私交，且兩人都是i人，但在稍微聊過後，意外發現擁有超多共通點，例如兩人都愛吃火鍋，也愛看恐怖片，沒聊幾句就一拍即合，舒華更幽默的表示共同點還有：「我們都很漂亮、皮膚又都很好」，讓粉絲們笑翻。

假借一起吃火鍋 真邀請嚐鮮

進入節目第一個環節，表面上說好要吃火鍋，實際上是讓頌樂挑戰「台灣各種食物」，第一道試吃仙草凍簡單過關，接著端上外國人都超怕的「臭豆腐」，沒想到頌樂還比舒華敢吃，豪不猶豫往嘴裡塞並表示：「這個我喜歡」。

兩位女神超大膽 蟋蟀雞冠一口吞

接著挑戰難度越來越高，節目組端來一盤「雞冠」，連舒華都忍不住皺眉，最後兩人還是鼓起勇氣吃下去，接著送上超恐怖的「蟋蟀」，兩人雖然一看到蟋蟀就驚嚇萬分，但還是克服恐懼把料理完的蟋蟀送入口中，直到兩人咬下的瞬間表情直接失控，不料頌樂冷靜過後，竟開始認真品嚐，更表示蟋蟀吃起來像在吃魚乾。

驚悚挑戰全通關 粉絲大讚超敢吃

兩人這次的挑戰大成功，連最後的大魔王蟋蟀也能克服，讓粉絲超佩服，至於口感方面頌樂則表示：「雖然東山鴨頭長得像殭屍，一咬下卻被味道驚艷」，讓粉絲們笑翻，紛紛留言大讚：「真的超敢吃」、「好像很適合住在台灣」、「在地人表示半夜看了超餓」。

看更多舒華相關新聞

葉舒華有多美？登榜世界百大最美臉蛋、皮膚超白粉底液沒有她色號

葉舒華曾被嘲i-dle狀聲詞擔當！靠做自己無偶包形象逆襲綜藝寵兒

更多 NOWnews 今日新聞 報導

舒華賭神附身贏回金幣！搞笑自封藝術品 陳柏霖虧：骨灰級美貌

宋芸樺被劉品言下封口令？林柏宏曝與舒華私下互動：會邀她看電影

i-dle雨琦轉發「93閱兵」！高喊19字表態 台粉崩潰：舒華怎麼辦