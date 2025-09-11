鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
舒華邀頌樂吃蟋蟀！挑戰怪奇食物兩人嚇瘋
[NOWnews今日新聞] 韓國女團i-dle成員舒華，近日成為全球版《鑑定師 Global》主持人，近日他回台灣拍攝全新一季節目，首集就邀請MAMAMOO成員頌樂擔任嘉賓，兩人一起共同挑戰台灣神秘食物，包括蟋蟀、雞冠和鴨脖等，過程中多次失去表情管理，讓粉絲笑翻稱讚：「真的超敢吃」。
沒有私交但一拍即合 舒華頌樂共同點超多
舒華和頌樂沒有私交，且兩人都是i人，但在稍微聊過後，意外發現擁有超多共通點，例如兩人都愛吃火鍋，也愛看恐怖片，沒聊幾句就一拍即合，舒華更幽默的表示共同點還有：「我們都很漂亮、皮膚又都很好」，讓粉絲們笑翻。
假借一起吃火鍋 真邀請嚐鮮
進入節目第一個環節，表面上說好要吃火鍋，實際上是讓頌樂挑戰「台灣各種食物」，第一道試吃仙草凍簡單過關，接著端上外國人都超怕的「臭豆腐」，沒想到頌樂還比舒華敢吃，豪不猶豫往嘴裡塞並表示：「這個我喜歡」。
兩位女神超大膽 蟋蟀雞冠一口吞
接著挑戰難度越來越高，節目組端來一盤「雞冠」，連舒華都忍不住皺眉，最後兩人還是鼓起勇氣吃下去，接著送上超恐怖的「蟋蟀」，兩人雖然一看到蟋蟀就驚嚇萬分，但還是克服恐懼把料理完的蟋蟀送入口中，直到兩人咬下的瞬間表情直接失控，不料頌樂冷靜過後，竟開始認真品嚐，更表示蟋蟀吃起來像在吃魚乾。
驚悚挑戰全通關 粉絲大讚超敢吃
兩人這次的挑戰大成功，連最後的大魔王蟋蟀也能克服，讓粉絲超佩服，至於口感方面頌樂則表示：「雖然東山鴨頭長得像殭屍，一咬下卻被味道驚艷」，讓粉絲們笑翻，紛紛留言大讚：「真的超敢吃」、「好像很適合住在台灣」、「在地人表示半夜看了超餓」。
看更多舒華相關新聞
葉舒華有多美？登榜世界百大最美臉蛋、皮膚超白粉底液沒有她色號
葉舒華曾被嘲i-dle狀聲詞擔當！靠做自己無偶包形象逆襲綜藝寵兒
更多 NOWnews 今日新聞 報導
舒華賭神附身贏回金幣！搞笑自封藝術品 陳柏霖虧：骨灰級美貌
宋芸樺被劉品言下封口令？林柏宏曝與舒華私下互動：會邀她看電影
i-dle雨琦轉發「93閱兵」！高喊19字表態 台粉崩潰：舒華怎麼辦
其他人也在看
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（下）愛老公有型夠Man 無悔放下一切出嫁：好愛呀，愛到成個世界只有我哋兩個
上回講到，鍾嘉欣與林峯這對銀幕情侶，從前竟關係疏離，直到最近才真正熟絡。而她生命中的真命天子，是丈夫JeremyYahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 10 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 14 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 10 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 4 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 天前
前商台DJ科林患癌接受手術化療 試過「用咗半日嚟憤世」 曾扮杜如風被本尊藐爆
曾於商台及新城開咪嘅DJ科林（吳浩賢），因為模仿杜如風主持旅遊節目拍片而一度爆紅，後來科林轉型做KOL介紹旅遊生活資訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前