舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感

只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。

舒華千金風穿搭靈感1. 溫柔度假風：柔軟層次感是關鍵

舒華身穿花紋柔和的ISABEL MARANT印花連衣裙，搭配垂肩針織開衫，既擋住早晚微涼，又不會顯得厚重，營造出慵懶舒適的度假氛圍。

Photo from Instagram@yeh.shaa_

搭配 Chanel 格紋愛心袋，小面積亮色提升精緻度，腳踩人字拖回歸度假的放鬆感。中分長直髮順垂肩前，強化了溫柔氣質。以基礎款加上層次感，再配一個經典包，就能平衡舒適與好看。

Photo from Instagram@yeh.shaa_

舒華千金風穿搭靈感2. 中性靜奢風：同色系搭出高級感

Photo from Instagram@yeh.shaa_

這套靜奢風靠不同灰色調撐起質感！這件Ralph Lauren 灰色毛衣外套質感看起來就很有份量，搭配同品牌灰色白 logo 帽，休閒感十足又不突兀。

Photo from Instagram@yeh.shaa_

淺灰半身裙比外套顏色更柔和，中和了中性感。腰間的啡色民族風皮帶是亮點，不僅打破灰色系的單調，還悄悄拉高腰線。下次搭配同色系時，不妨跟舒華偷師，用質感好的單品打底，加小配饰點綴，千金感、靜奢感自然而來！

Polo Ralph Lauren Polo Pony Baseball Cap $495

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren Polo Pony Baseball Cap $495

POLO RALPH LAUREN Crewneck Cable-Knit Cotton Cardigan $2,300

SHOP NOW

POLO RALPH LAUREN Crewneck Cable-Knit Cotton Cardigan $2,300

舒華千金風穿搭靈感3. 帥氣男友風：以細節中和硬朗感

帥氣男友風的核心絕對是這條存在感十足的Ralph Lauren方巾，點綴在墨綠色套裝上，避免了深色的沉悶。內搭一件藍白條紋恤衫，再敞開領口增加層次感。

Photo from Instagram@yeh.shaa_

墨綠色套裝線條挺身卻不會過於硬朗，再隨性將低馬尾鬆鬆束起，不刻意追求工整度，中和了套裝的正式感，帥氣又不顯距離感，趕快筆記下來！

Photo from Instagram@yeh.shaa_

