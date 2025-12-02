騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
舒華千金風穿搭靈感1. 溫柔度假風：柔軟層次感是關鍵
舒華身穿花紋柔和的ISABEL MARANT印花連衣裙，搭配垂肩針織開衫，既擋住早晚微涼，又不會顯得厚重，營造出慵懶舒適的度假氛圍。
搭配 Chanel 格紋愛心袋，小面積亮色提升精緻度，腳踩人字拖回歸度假的放鬆感。中分長直髮順垂肩前，強化了溫柔氣質。以基礎款加上層次感，再配一個經典包，就能平衡舒適與好看。
舒華千金風穿搭靈感2. 中性靜奢風：同色系搭出高級感
這套靜奢風靠不同灰色調撐起質感！這件Ralph Lauren 灰色毛衣外套質感看起來就很有份量，搭配同品牌灰色白 logo 帽，休閒感十足又不突兀。
淺灰半身裙比外套顏色更柔和，中和了中性感。腰間的啡色民族風皮帶是亮點，不僅打破灰色系的單調，還悄悄拉高腰線。下次搭配同色系時，不妨跟舒華偷師，用質感好的單品打底，加小配饰點綴，千金感、靜奢感自然而來！
Polo Ralph Lauren Polo Pony Baseball Cap $495
POLO RALPH LAUREN Crewneck Cable-Knit Cotton Cardigan $2,300
舒華千金風穿搭靈感3. 帥氣男友風：以細節中和硬朗感
帥氣男友風的核心絕對是這條存在感十足的Ralph Lauren方巾，點綴在墨綠色套裝上，避免了深色的沉悶。內搭一件藍白條紋恤衫，再敞開領口增加層次感。
墨綠色套裝線條挺身卻不會過於硬朗，再隨性將低馬尾鬆鬆束起，不刻意追求工整度，中和了套裝的正式感，帥氣又不顯距離感，趕快筆記下來！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級
其他人也在看
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
「Quarter Zip」半開式拉鏈上衣爆紅，再度興起老爹風「Gen Z 老錢時尚」！這款爸爸最愛的「中產象徵老錢風上衣」，突然成為 Gen Z 大愛的時尚單品，但不單是普通的爆紅潮流，更內藏有趣的文化象徵，一起來跟上這波 Quarter Zip 潮流吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》
「世上有兩樣東西不可直視，一是太陽，二是人心。」今期《閱見自己》集中留意日本作家東野圭吾，於1997-1999年在日本文學雜誌連載，1999年出單行本的長篇推理小說《白夜行》，是他生涯代表作之一，也是很多讀者心目中的「經典黑暗純愛」故事。Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
2025 十大最受歡迎療癒 IP 盤點！近年「療癒文化」興起，新世代喜愛收集「可愛東西」為內心重注力量，大家的家中也放滿了喜愛的「角色 IP」吧！由日本可愛文化 Chiikawa 、中國潮玩 Labubu 至英國療癒系 Jellycat ，一起來細數 2025 年最受歡迎的「角色 IP」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹戀愛機會來臨「快去安慰心儀對象」 雙子遭女性長輩干擾工作
水星順行在天蠍座，人們內心疑慮消除，可以著手進行醞釀已久的念頭，或是與性別、金錢相關的事情。姊妹淘 ・ 15 小時前
明年 Galaxy Z Fold 可能有兩款，一款大摺，一款闊摺
文章來源：Qooah.com 消息源媒體 @smartprix 發文表示，最近在 GSMA 數據庫中曝光了 Samsung 的一部新機型，型號為 SM-F971U。根據 Samsung 以往的命名邏輯，SM-F7 系列代表「Flip」（竪摺）；SM-F9系列代表「Fold」（橫大摺），所以這次曝光的新機應該屬於 Samsung 三摺 Galaxy Z Fold 產品線。 @smartprix 表示型號 SM-F971U 的內部代號為「H8」，但 Galaxy Z Fold 8 內部代號為「Q8」，所以在 2026年 Samsung 可能會一起發佈兩個不同的高階 Fold 大摺疊機型。Samsung 希望能夠通過型號 SM-F971U 解決 Fold 系列外屏太窄的問題。 根據現有消息顯示，型號 SM-F971U 特點分為兩個，第一個是變得更短、更寬，手機摺疊時，在垂直方向上會更短，在水平方向上會更寬，這一改變可以讓手機在摺疊狀態下與普通智能手機更類似；第二點是目標為18:18內屏，這款機型最終是希望結合兩個 18:9 長寬比屏幕面板，展開狀態下讓手機呈現為正方形（18:18）的大尺寸內Qooah.com ・ 7 小時前
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025
Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！Yahoo Food ・ 19 小時前
UNIQLO冬日必買歷代六大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲
香港UNIQLO近年討論度極高的「神褲」系列，都以限時驚喜價登場，完全是入手神褲的最佳時機。以下精選了歷年來的熱賣神褲，不只舒適百搭，視覺上更能修飾腿型和身形比例，即看看哪一款最適合你吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
韓國空姐推薦美白方法：維他命C + 穀胱甘肽吃出透亮感藝真認為，內在調理與外部保養同等重要。她每天都會固定補充維他命C，幫助抗氧化與提亮膚色；此外，她也跟隨身邊朋友的腳步，補充穀胱甘肽，這有助於代謝黑色素，讓膚色看起來更均勻淨白。透過持續的營養補充，為肌膚打好...styletc ・ 18 小時前
FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時低至23折 Celine手袋比官網平價入手/免費退貨/香港運費攻略
FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD最新減價區優惠低至23折，Celine手袋比官網平近$1,500入手、ESSENTIALS Tee低至$381，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
屯門怡樂花園單位起火冒煙 約百人疏散 與宏福苑大維修承建商同為宏業 早前停工待交棚網報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門怡樂花園今日（1 日）早上有單位冒煙，約有 50 至 100 名居民需要疏散，事件中無人受傷。事發在早上 6 時許，屋苑第 1 座有住戶報案指單位冒出濃煙，消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 3 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 20 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 20 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 19 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前