黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
舒華減肥8公斤全靠「戒糖飲食」
為了在鏡頭前呈現出更骨感、精緻的臉蛋曲線與身材，舒華曾執行過相當極端的斷食方式與飲食控管計畫。像是曾經長達半年的「斷精製澱粉」，忌口麵條、麵包、蛋糕等澱粉食材，同時將每日熱量攝取控制在約 1000～1200 大卡之間，並以原型食物、高蛋白質飲食為首選，尤其炸物、甜食、重鹹料理與高熱量燉湯絕對不會碰。這套「戒糖飲食」雖然讓她在短時間內成功減重 8 公斤，但也因暴瘦而疲態顯露、健康亮紅燈。
戒糖／碳飲食觀念1：留意隱形地雷
想要兼顧體態與健康，「戒糖飲食」可不是隨便吃！在戒糖與低碳飲食的實踐中，首要關鍵便是：留意「隱形糖分」。許多被標榜為健康的食物中，其實藏有大量糖分，例如甜辣醬、番茄醬、市售燕麥奶、優酪乳、含糖氣泡水，甚至是看似清爽的滷味。想要平衡口腹之慾與瘦身計畫，建議回到調味本身，改以胡椒、薑、蒜等辛香料取代現成醬料，食用起來也會相對安心。
戒糖／碳飲食觀念2：採取「倒三角型」進食順序
戒糖飲食並非完全不碰澱粉或碳水化合物，而是要吃對方式！日常建議可以先從調整進食順序與結構做起，像是將白米與麵條換成糙米、地瓜或藜麥等低 GI 主食；同時適量加入優質脂肪，如酪梨、橄欖油與堅果，以及足夠蛋白質；不只有效穩定血糖、延長飽足感，也能避免過度飢餓、低血糖而導致情緒不穩定等狀況。
戒糖／碳飲食觀念3：加強水分攝取
瘦身計畫固然重要，但多數人忽略的是：日常的水分攝取！水分與睡眠其實與戒糖成效有著緊密的關聯性，當身體處於缺水或睡眠不足狀態時，大腦容易誤判能量需求，釋放出「假性飢餓」訊號，因而使人想要攝取高糖食物。對此營養師普遍建議，每日飲水量至少達到體重乘以 30cc，同時搭配規律作息，也能更穩定瘦身成效，預防暴飲暴食。
戒糖／碳飲食觀念4：不要一次歸零
許多人瘦身失敗並非不夠有毅力，而是起步的觀念不對！多數人急於看見體重數字下降的成果，因此飲食步調過於激進，將澱粉攝取「一次歸零」。營養師建議，劇烈戒糖的初期前 3 到 7 天，容易出現疲倦、易怒或專注力下降等糖分戒斷反應，若是強迫自己一次性斷糖，便很容易促發反效果，進而讓瘦身計畫陷入瓶頸。
最好的飲食策略，是透過漸進式減糖，來調整飲食習慣。像是從全糖改半糖，再到微糖、無糖，讓身體有適應空間。當特別想吃甜食時，可以選擇肉桂茶，或少量 85% 以上的高純度黑巧克力，前者有助於穩定血糖，後者則能滿足大腦對甜味的需求。特別要提醒的是，若本身有低血糖病史或正在服用糖尿病相關藥物者，在執行嚴格戒糖前，務必先與醫師或營養師討論，以避免血糖過低引發健康疑慮。
戒糖／碳飲食觀念5：一週菜單建議
想將戒糖與低碳飲食落實於日常，重點在於穩定的優質蛋白質攝取，以及蔬果攝取的完美比例。以下推薦簡單好執行的一週戒糖飲食菜單：
*早餐：無糖豆漿＋水煮蛋 2 顆＋低糖水果（芭樂／藍莓）
*午餐：乾煎雞腿排＋糙米飯一碗＋兩份深綠色蔬菜
*下午茶：無調味堅果一小把 或 原味希臘優格
*晚餐：鹽烤鯖魚或豆腐煲＋大量時蔬＋少量根莖類（南瓜）
戒糖飲食常見問答
Q1：戒糖飲食可以每天執行嗎？適合長期進行嗎？
A：戒糖飲食不建議一開始就長期、極端執行。對多數人來說，較理想的方式是「階段性減糖」，先減少含糖飲料、甜點與精製澱粉，再視身體反應調整比例。若長期完全不攝取碳水，可能影響情緒穩定與代謝效率。建議以「低 GI 主食＋足夠蛋白質」為核心，而非完全斷糖，才能兼顧體態與健康。
Q2：戒糖期間為什麼容易情緒暴躁、特別想吃甜的？
A：這多半與「糖分戒斷反應」有關。當身體突然失去習慣性的糖分來源，血糖波動會影響大腦神經傳導物質，導致疲倦、易怒或專注力下降。文章中提到 葉舒華 在瘦身期間出現情緒反效果，正是典型案例。建議透過漸進式減糖、補充蛋白質與規律作息，降低不適感。
Q3：戒糖飲食時，哪些「看不出來」的食物最容易踩雷？
A：許多被認為健康的食品，其實隱含高糖風險，例如市售燕麥奶、調味優酪乳、甜辣醬、番茄醬與含糖氣泡水，甚至是滷味中的滷汁。選擇時應查看營養標示中的「糖」與「碳水化合物」含量，並優先以原型食物與辛香料調味，才能真正落實減糖飲食。
Q4：戒糖一定要完全不吃澱粉嗎？正確的吃法是什麼？
A：不需要、也不建議完全不吃澱粉。戒糖飲食的重點在於「選對澱粉與進食順序」，例如以糙米、地瓜、藜麥等低 GI 主食取代白米與麵食，並先攝取蛋白質與蔬菜，再吃主食，有助於穩定血糖、延長飽足感，避免因低血糖引發暴食或情緒波動。
Q5：戒糖期間水喝不夠，真的會影響瘦身效果嗎？
A：會，而且影響比想像中大。當身體缺水或睡眠不足時，大腦容易誤判為「需要能量」，進而產生想吃甜食的衝動。營養師普遍建議，每日飲水量至少為體重乘以 30cc，並搭配規律作息，有助於降低假性飢餓、穩定血糖與瘦身節奏。
【延伸閱讀】
2026韓系中長髮推薦22款！IU層次剪、潤娥鎖骨剪、宋慧喬捲髮造型顯小臉又減齡
其他人也在看
奶粉中毒｜一歲女童食能恩全護日屙5次！衞生署查明屬致吐毒素中毒 即對家中批次編號保平安
雀巢能恩全護奶粉繼續陷入食安風波。衞生署於2月6日公布正調查一宗懷疑由蠟樣芽孢桿菌產生的致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用能恩全護2號配方 (7HMO) 的一歲女童。 女童進食後隨即出現嚴重腹瀉，一日多達5次！ 署方呼籲市民立即停止讓嬰幼兒食用受影響批次的奶粉。即睇內文核對批次編號，以保平安。
近7成濕疹患者曾接受偏方治療 近半導致病情惡化
【on.cc東網專訊】本港不少人受濕疹困擾，有統計指平均每5人就有1人在不同時期患上此症。有調查發現，近70%濕疹患者曾花費大量金錢於無醫學實證的偏方治療，當中近半因而導致病情惡化，另有近30%濕疹患者耗時逾10年才找到適合的治療方法。有皮膚科醫生提醒，濕疹並非
中生製藥(01177.HK)維特柯妥拜單抗臨床試驗完成受試者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，其全資附屬禮新醫藥自主研發的國家1類創新藥維特柯妥拜單抗(研發代號：LM-302)「CLDN18.2 ADC」正在開展用於治療三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊臨床試驗(LM302-03-101)，已順利完成患者入組。其中，LM302是全球首款完成註冊III期臨床試驗入組的CLDN18.2 ADC藥物。 LM-302是一款靶向CLDN18.2的抗體偶聯藥物(ADC)，通過與CLDN18.2陽性腫瘤細胞特異性結合，並經內吞作用進入細胞後釋放小分子毒素，從而實現對腫瘤細胞的精準殺傷。作為潛在同類首創(FIC)藥物，LM-302在胃癌、胰腺癌及膽道癌等多個消化道腫瘤中展現出良好的臨床開發潛力，並有望為CLDN18.2低表達和PD-L1低表達患者提供新的治療選擇 除正在進行的三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊研究外，LM-302正計劃在中國開展另一項聯合PD-1單抗的Ⅲ期註冊臨床試驗，用於治療一線CLDN18.2陽性局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌，進一步拓
中生製藥:維特柯妥拜單抗CLDN18.2 ADC III期試驗完成受試者入組
中國生物製藥(01177)宣布，集團全資附屬公司禮新醫藥科技(上海)自主研發的國家1類創新藥維特柯妥拜單抗(研發代號：LM-302)「CLDN18.2 ADC」，正在開展用於治療三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊臨床試驗(LM302-03-101)，已順利完成患者入組。其中，LM302是全球首款完成註冊III期臨床試驗入組的CLDN18.2 ADC藥物。作為潛在同類首創(FIC)藥物，LM-302在胃癌、胰腺癌及膽道癌等多個消化道腫瘤中展現出良好的臨床開發潛力，並有望為CLDN18.2低表達和PD-L1低表達患者提供新的治療選擇。在2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上，禮新醫藥公布了LM-302聯合特瑞普利單抗治療胃癌的最新研究數據。該研究表明，LM302聯合治療方案在CLDN18.2陽性患者中展現出顯著的抗腫瘤活性和可管理的安全性特徵。除此之外，LM-302正計劃在中國開展另一項聯合PD-1單抗的III期註冊臨床試驗，用於治療一線CLDN18.2陽性局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌，進一步拓展其在胃癌領域的治療潛力。此外，L
國家疾控局表示內地傳染病疫情目前形勢總體平穩
國家疾控局表示,內地傳染病疫情目前形勢總體平穩,急性呼吸道傳染病疫情,總體呈下降趨勢,大部分地區流感已降至中、低流行水平。春節假期前後及春季,全國疫情形勢總體平穩可控。最新數據顯示,流感病毒和呼吸道合胞病毒是主要檢出病原體;鼻病毒、副流感病毒和普通冠狀病毒存在一定水平活動;至於新冠病毒和其他監測的呼吸道病原體檢測陽性率,總體處於低水平。 (BC)#國家疾控局 #傳染病
億騰嘉和(06998.HK)旗下EDP167 II期臨床試驗完成首例受試者給藥
億騰嘉和(06998.HK)宣佈，公司旗下小核酸創新藥EDP167 II期臨床試驗成功完成首例受試者給藥。EDP167 II期臨床試驗是一項針對純合子家族性高膽固醇血症(「HoFH」)成人患者的多中心、劑量探索、開放標籤的試驗，旨在評估EDP167在HoFH患者中的療效和安全性，其主要終點為首次給藥24周後低密度脂蛋白膽固醇(「LDL-C」)水平相較基線的變化，預計於2026年第四季度完成主要終點的評估。 EDP167是一款創新性siRNA療法，專為治療血脂異常而設，其開發為配合公司聚焦於心血管疾病的戰略重點。該藥物靶向肝臟血管生成素樣蛋白3(「 ANGPTL3」)， ANGPTL3由肝臟分泌，可同時抑制脂蛋白脂酶和內皮脂酶，從而調控多種致動脈粥樣硬化脂蛋白的代謝。基因研究證實，ANGPTL3功能缺失突變的人群，其患動脈粥樣硬化性心血管疾病的風險明顯降低。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
沛嘉醫療(09996)申請GeminiOne經導管緣對緣修復系統歐洲認證
沛嘉醫療(09996)宣布，公司已於近日正式提交用於治療二尖瓣反流的GeminiOne®經導管緣對緣修復(TEER)系統之EU MDR CE標誌註冊申請，HighLife SAS為其歐洲合作夥伴。提交CE標誌註冊申請意味著公司在推進全球化戰略方面取得穩步進展。GeminiOne®是公司內部研發的創新TEER裝置。該系統之設計已於全球範圍內申請專利，並已通過多項自由實施分析。於公告日期，GeminiOne®之註冊申請已獲中國國家藥品監督管理局受理，並正在審評中。此外，GeminiOne®已獲美國食品藥品監督管理局批准其臨床試驗用器械豁免，以開展早期可行性研究。公司將積極推進該產品於中國及歐洲之註冊工作，致力於儘早為二尖瓣反流患者提供安全有效之治療選擇。 (ST)
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
歐錦棠爆李龍基冇誠信 開拍前夕突拒演：合作精神去咗邊？
歐錦棠回憶當年拍攝ViuTV劇集《打天下2》嘅經歷，特別提到兩位截然不同嘅老演員，一位係有職業道德、已故嘅袁祥仁；另一位則是令佢失望嘅李龍基
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」