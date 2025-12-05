宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
舒華針織穿搭4招：秋冬百搭造型公式，這樣穿保暖又顯白
i-dle舒華在Ig上發布一系列針織穿搭再次掀起社群討論，她把最簡單的冬天單品穿出輕柔又高級的氣質。舒華的針織穿搭之所以好看，是因為她抓準了配色與版型的黃金比例，讓膚色更透亮、整體更纖細。以下整理出舒華私服針織穿搭4招公式，從顯白色系到懶人配法都能照著穿，保暖又時髦！
舒華針織穿搭1：開襟透膚針織外套+同色細肩背心+印花長裙
舒華在清邁的度假穿搭充滿慵懶又精緻的氣息，她以一件開襟透膚感的針織外套作為主角，寬鬆線條自然垂落，營造微微滑落肩線的度假氛圍。內搭同色調細肩帶背心，將肌膚視覺留白掌握得恰到好處。下半身選擇大地色印花長裙，飄逸布料隨步伐搖曳，呼應周圍綠意，讓整體色調更加柔和自然，這套造型既輕鬆舒適，又在不經意間展現層次感，非常適合旅遊、散步與午後咖啡時光。
舒華針織穿搭2：粉色細針織外套+白色蕾絲洋裝
舒華這套穿搭把「軟糯系美感」發揮到極致。粉色細針織小外套本身帶微透光澤，拉出若隱若現的鎖骨線條，加上綁帶設計讓比例更顯纖細。內搭白色蕾絲背心與蓬鬆裙擺，形成乾淨又柔軟的色系層次，讓整體像被柔光包住般清透。她特別選擇心型項鍊與裸色指甲，讓甜美不流於矯飾，保留她一貫的自然感。這套非常適合約會或少女感穿搭靈感收藏。
舒華針織穿搭3：白色針織透膚外套＋黑色內搭背心
舒華這套到太魯閣旅遊的穿搭溫柔又帶點率性氛圍。她選擇一件白色薄針織開襟上衣作為主角，透膚的紋理讓整體更輕盈，也巧妙呼應山谷間的霧氣色調。內搭黑色背心，肩上背著黑色方包，透過對比色讓全身比例更修飾。整體配色乾淨、舒服，完全是適合山林旅遊的仙氣休閒代表。
舒華針織穿搭4：奶油色針織外套＋白色洋裝＋芥末黃圍巾
舒華這套是標準的冬日暖系女孩穿法，重點落在蓬鬆的奶油米色針織外套，厚實織紋讓整體看起來軟糯又有份量，搭配白色長洋裝，製造乾淨輕盈的對比。最吸睛的是那條芥末黃圍巾，帶著微皺質地與暖色調，讓臉部更顯明亮，也替整套大地色系加入跳色重點，像一部暖調的小短片，簡單卻很有記憶點。
Source：IG@yeh.shaa_
