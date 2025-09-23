樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
I-DLE成員葉舒華早前獲邀出席紐約時裝週，更驚喜亮相COS 2025秋冬大秀前排看秀！狀態大勇的她，一連演繹多套極具參考價值的知性穿搭，充分展現何謂「高智感」時尚！
「高智感」是什麼？
「高智感」是一種強調智慧與質感的現代流行風格，主要用於穿搭領域。它代表一種簡約、理性、優雅且富有文化氣息的美感，讓整體形象呈現出高雅、睿智與成熟的個人特質。
高智感穿搭通常配色簡潔，以黑、白、灰、棕等低飽和度色系為主，突出沉穩感。款式乾淨利落，線條柔和、不帶誇張裝飾，展現理性與知性氣質。強調面料質感與合身剪裁，注重舒適與自信，有知識分子氣場但不嚴肅呆板。配件如框架眼鏡、簡約包包或貓跟鞋是常見提升高智感的單品，讓人兼具時髦與智慧。
葉舒華近日在IG大方與fans分享多張充滿氛圍感的美照，示範如何以簡約單品搭配出知性風格，絕對是今年秋冬值得筆記的造型參考！
舒華「高智感」Look 1：幹練機場風
出發看show前舒華的機場穿搭已經引起熱議！她身穿COS 2025秋冬系列的淺啡色西裝外套，內搭格紋高領上衣和修身牛仔褲，手挽黑色麂皮袋。腰間皮帶與黑色長靴為造型增添了幾分帥氣感，配合清新妝容和髮型，清冷氣質輕鬆駕馭全場！
舒華「高智感」Look 2：率性復古風
這套灰色連衣裙搭配黑色皮革手套與慵懶低馬尾，沒有多餘裝飾，純粹靠俐落線條和低飽和色調展現獨特風格。連衣裙面料帶有細緻自然皺摺感與垂墜感，皮手套的配襯更突出復古與型格的氣息，整體造型簡約卻充滿韻味。
舒華「高智感」Look 3：簡約優雅風
Show後這套葉舒華選擇了白色襯衫與黑色中長裙的經典組合，襯衫的剪裁貼合身型卻不過份緊身，搭配微傘狀裙身，營造出流暢而修身的輪廓。整體僅以黑白兩色呈現，卻透過面料質感與輪廓線條展現高級感，加上一頭秀髮，示範了極簡單品也能穿出知性魅力！
TAILORED PIMA COTTON SHIRT $690
