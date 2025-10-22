不斷更新｜累計 23 名議員宣布棄選立法會
舒華「Burberry千金」造型太養眼！Bridle月牙包、騎士靴、斗篷風衣，3件同款單品輕鬆Get
舒華的Burberry穿搭太燒了！整個造型散發著一股精緻的千金氣息，每一件單品都魅力十足，絕對是今年秋冬必關注的時尚焦點，讓人忍不住想全部收藏！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Net-A-Porter香港優惠碼
【新客戶首次購買，鎖定9折優惠碼】
1, 首次在Net-A-Porter手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折
2. 新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
舒華這身Burberry造型，將優雅與帥氣感平衡得剛剛好，斗篷風衣的大氣、騎士靴的帥氣，再配上月牙包的精緻，每一件單品都是打造高質感日常穿搭的絕佳選擇！
Bridle Clutch 月牙包 $16,950
BURBERRY Mini leather tote $16,500
她手中的Bridle Clutch手袋，靈感源自品牌經典的馬術傳統，以意大利製的水牛皮革打造出迷人的迷你馬鞍造型，標誌性的「B」字金屬飾件與手柄，讓人聯想到馬術的韁繩。手柄可折疊成手鐲般環繞手腕作手提包，也配備斜背長肩帶，百搭又實用。
BURBERRY Buckled leather knee boots $18,200
腳上那雙Cavalier高跟騎士靴，同樣以優質光滑的小牛皮製造。筒身線條修長，配有腳踝搭帶與釦環，鞋底更鑄有品牌標誌性的騎士藍「Equestrian Knight Design」圖案，細節充滿馬術風格，低調地透露個性品味。
Cashmere Belmont Trench Cape 斗篷風衣 $32,100
最引人注目的單品，莫過於這件將經典風衣元素重構於斗篷之上的Cashmere Belmont Trench Cape！
它採用質感奢華的柔軟羊絨製成，將Burberry標誌性風衣的細節，如肩飾、槍檔和B字釦腰帶，重新融入斗篷輪廓中，細節滿滿兼氣場十足！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Net-A-Porter香港優惠碼
【新客戶首次購買，鎖定9折優惠碼】
1, 首次在Net-A-Porter手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折
2. 新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手
SKIMS火紅程度，連Adidas、ON、Lululemon都要讓位！名牌網熱賣品牌Top5：「話題女王」塑身衣連Jennie私服都會穿
其他人也在看
此 Air 不同彼 Air，HUAWEI Mate 70 Air 曝光，首款 eSIM 機型
文章來源：Qooah.com 今年 Apple 發佈 iPhone Air 機型之後，有不少廠商開始準備跟進，其中就有華為。 據博主數碼閒聊的爆料，HUAWEI Mate 70 Air 即將推出，型號為 SUP-AL90，支援 66W 有線充，有曜金黑/羽衣白/金絲銀錦三種配色可選。 外觀方面，從上架的電信終端產品庫數據來看，HUAWEI Mate 70 Air 保持了 Mate 70系列的設計語言，機身為今年主流的大圓角設計，後置延續大圓環的家族式相機模組。後置鏡頭模組還印有華為自研影像 XMAGE 標識和條形閃光燈。 規格方面，已知 HUAWEI Mate70 Air 屏幕尺寸為 6.9吋，可選擇 12GB+256GB 或 12GB+512GB 兩種版本，設備出廠搭載鴻蒙5 操作系統。 值得一提的是，目前還無法確定 HUAWEI Mate70 Air 代表的是不是超薄機身設計。參考 HUAWEI MatePad Air 的產品定義，極大可能是以輕薄為賣點。 HUAWEI Mate80 系列將會在11月發佈，HUAWEI Mate70 Air 很可能會同步亮相，有爆料表示華為將推出Qooah.com ・ 1 天前
【NITORI】會員日享10倍積分 護肩頸釋壓舒眠枕減至$119（只限22/10）
NITORI在10月22日舉行會員日優惠，NITORI網店和實體店同步進行，會員購物即可享10倍積分！今期有不少產品減價，包括有桌上調料瓶四件套裝特價$59.9、易握不銹鋼菜刀特價$34.9、雪櫃櫃桶式收納盒特價$59.9、護肩頸釋壓舒眠枕特價$119、鯊魚手偶特價$59.9、3人位布藝梳化特價$3,190等！YAHOO著數 ・ 1 天前
HUMAN MADE「買書送袋」？用一本品牌檔案書，隨機送牛仔Tote Bag，像盲盒一樣的儀式感
這次是HUMAN MADE用一本檔案書，解鎖隨機牛仔單肩Tote Bag。3款版型、隨機派發，像盲盒一樣有儀式感；三款經典設計包括：心型／猿臉／北極熊，收藏與話題一次到位。Yahoo Style HK ・ 1 天前
43歲張韶涵「凍齡秘笈」全公開！靠3招維持芭比身材、仙女顏值 網驚：狀態超高水準
台灣天后張韶涵近來巡演現場曝光的生圖引發討論，面部飽滿緊緻、皮膚細膩白皙，纖細四肢與平坦腰腹搭配舞台服裝，展現青春狀態。舞台上，她全程唱跳表演穩定，體能與歌唱表現皆相當出色，也令網友驚豔「狀態超高水準」。姊妹淘 ・ 10 小時前
一開口就吵架？養成「安靜親密」的自在關係：不說話、放空，為生活留白，讓感情更長久
有一種親密，就是靜靜地陪伴左右，不說話也不會感到不安，享受最舒適的 “Quiet Intimacy”。身於都市，每天也在不停地談話，但很多時間也只是「發出聲音」，並非真正的溝通。歐美興起 “Quiet Intimacy” 安靜親密概念，在喧囂的世代停下來，為生活留白，更能好好地真正溝通。Yahoo Style HK ・ 1 天前
FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月最新官網優惠
FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2025年8月，FARFETCH低至3折優惠來了，同場有額外8折區，即低至24折購入心頭好，不少話題品牌都有折，即睇Yahoo購物抵買推介！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
名古屋三份工赤腳拖鞋苦撐！ 玉木宏38歲閃婚木南晴夏！
嘿，日本影迷們，晚上好！1980年1月14號出生在名古屋中村區的玉木宏，國中三年級看《青春無悔》就鐵了心要演戲，結果試鏡老是槓龜。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 1 天前
竇驍拒簽婚前協議傳婚變？5000萬婚禮出資藏玄機，與何超蓮關係冷淡陷疑雲
賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍婚後動向再度引發關注。據港媒報導，兩人因「婚前協議」內容未達共識，所以婚後互動明顯越來越少，近期甚至清空合照，外界揣測婚姻已亮紅燈。姊妹淘 ・ 9 小時前
再見愛人5｜李施嬅爆前男友曾隱瞞帶朋友返屋企瞓主人房 網民懷疑車崇健患亞氏保加症
李施嬅2021年公開與星級健身教練男友車崇健（Anson）訂婚，不過遲遲未有婚期。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
夏竹欣與劉松仁一班前輩聚餐 轉投保險界年薪過百萬 曾與「御用有錢人」拍拖
夏竹欣2001年入讀TVB藝員訓練班繼而成為演員，入行後參演過多部經典劇集，包括《同事三分親》、《衝上雲霄II》等劇集，憑藉甜美外型和自然演技，逐漸喺觀眾心中留下印象。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
一周內斷料警報！安世半導體風暴蔓延全歐洲
根據《彭博》周四 (23 日) 報導，荷蘭政府近日出手接管中國聞泰科技 (Wingtech) 持股的晶片製造商安世半導體(Nexperia)，引發北京強烈反彈並切斷兩地工廠聯繫，恐導致歐洲汽車供應鏈在數日內斷裂。分析指出，此舉凸顯鉅亨網 ・ 6 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 1 天前
黃翠如44歲生日post愛兒蕭哈哈正面照 眼大大好得意似足媽咪
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，兒子「蕭哈哈」於今年3月出世，翠如同阿蕭不時分享照顧囝囝嘅生活片段。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王也踩雷！魔術師好友代操比特幣把2億變不見 周杰倫怒喊告
亞洲天王周杰倫日前在個人社群平台 Instagram 發出「尋人啟事」，公開點名多年好友、知名魔術師蔡威澤「再不出現，你就完了！」，將一起涉及金額高達新台幣 1 億至兩 2 億元的比特幣代操投資糾紛推向公眾視野。據悉，周杰倫已透過律師啟動法律程序，準備對這位「把自己也變不見的魔術師」提出告訴。鉅亨網 ・ 11 小時前
歐聯獨有綠波衫 為何曼城唔可以英超著？
曼城於週二歐聯作客戰勝維拉利爾一役中，首次穿上全新綠色第四球衣亮相。不過，他們將無法在英超中穿上這套新波衫。點解？Yahoo 體育 ・ 1 天前