舒華「Burberry千金」造型太養眼！Bridle月牙包、騎士靴、斗篷風衣，3件同款單品輕鬆Get

舒華的Burberry穿搭太燒了！整個造型散發著一股精緻的千金氣息，每一件單品都魅力十足，絕對是今年秋冬必關注的時尚焦點，讓人忍不住想全部收藏！

Net-A-Porter香港優惠碼

【新客戶首次購買，鎖定9折優惠碼】

1, 首次在Net-A-Porter手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP10】即可享額外9折

2. 新會員首次下單後，將獲【NAP10FPX】9折優惠碼，可下次購物使用

舒華這身Burberry造型，將優雅與帥氣感平衡得剛剛好，斗篷風衣的大氣、騎士靴的帥氣，再配上月牙包的精緻，每一件單品都是打造高質感日常穿搭的絕佳選擇！

Photo from Instagram@yeh.shaa_

Bridle Clutch 月牙包 $16,950

Bridle Clutch 月牙包 $16,950

BURBERRY Mini leather tote $16,500

SHOP NOW

BURBERRY Mini leather tote $16,500

她手中的Bridle Clutch手袋，靈感源自品牌經典的馬術傳統，以意大利製的水牛皮革打造出迷人的迷你馬鞍造型，標誌性的「B」字金屬飾件與手柄，讓人聯想到馬術的韁繩。手柄可折疊成手鐲般環繞手腕作手提包，也配備斜背長肩帶，百搭又實用。

Photo from Instagram@yeh.shaa_

BURBERRY Buckled leather knee boots $18,200

SHOP NOW

BURBERRY Buckled leather knee boots $18,200

腳上那雙Cavalier高跟騎士靴，同樣以優質光滑的小牛皮製造。筒身線條修長，配有腳踝搭帶與釦環，鞋底更鑄有品牌標誌性的騎士藍「Equestrian Knight Design」圖案，細節充滿馬術風格，低調地透露個性品味。

Cashmere Belmont Trench Cape 斗篷風衣 $32,100

Cashmere Belmont Trench Cape 斗篷風衣 $32,100

最引人注目的單品，莫過於這件將經典風衣元素重構於斗篷之上的Cashmere Belmont Trench Cape！

Photo from Instagram@yeh.shaa_

它採用質感奢華的柔軟羊絨製成，將Burberry標誌性風衣的細節，如肩飾、槍檔和B字釦腰帶，重新融入斗篷輪廓中，細節滿滿兼氣場十足！

