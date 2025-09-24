港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格
最近就是時裝周騷不停的時候！Burberry在倫敦時裝周的大騷剛完成，一眾亮眼明星以及服飾都在網上洗版。當中，又看到了韓國女團I-dle成員舒華的身影，之前才看到她到了紐約時裝周出席COS大騷，轉眼就看到她到了倫敦出席Burberry 2026春夏大騷。她從機場到大騷現場造型都很高級亮眼，有著英倫式風「上流千金」風格，各位也來筆記一下舒華的穿搭吧！
來到2026年春夏系列，繼續由Daniel Lee執掌，今次為大家帶來時尚與音樂的系列。以戶外音樂節為靈感，有著英倫夏日，不羈狂熱與躁動的風格，把Burberry帶到下一個風格層次。從色彩上已經很破格，以紅撞綠、黃撞綠等色彩衝擊，並把這類衝擊類顏色套用在Burberry最經典傳統的French Coat之上，很創新叛逆的感覺。
來到現場的嘉賓當中，舒華是其中一位「Burberry女孩」，她從機場造型已經「相當Burberry」，穿著「摩卡啡」色調的格紋恤衫加半截裙，配上一對厚跟Loafers以及B Clip信差包，加上一頭長直黑髮，形象很斯文大方。
Burberry small B Clip messenger bag $21,000
到了晚間的大騷現場，舒華同樣穿起「摩卡啡」單品，一件灰啡色短版外套，領口有著像頸巾的設計，配搭貼身的直紋灰色褲，並套上一對過膝長Boots、拿著Bridle包，俐落修身又有氣質的造型，很耐看奢華。各位喜歡舒華這兩套Burberry造型嗎？
小型 Bridle 包 $19,950
Hermès Birkin手袋「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍
29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點
