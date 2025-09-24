焦點

港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格

Yahoo Style
Yahoo Style
舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格
舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格

最近就是時裝周騷不停的時候！Burberry在倫敦時裝周的大騷剛完成，一眾亮眼明星以及服飾都在網上洗版。當中，又看到了韓國女團I-dle成員舒華的身影，之前才看到她到了紐約時裝周出席COS大騷，轉眼就看到她到了倫敦出席Burberry 2026春夏大騷。她從機場到大騷現場造型都很高級亮眼，有著英倫式風「上流千金」風格，各位也來筆記一下舒華的穿搭吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告

來到2026年春夏系列，繼續由Daniel Lee執掌，今次為大家帶來時尚與音樂的系列。以戶外音樂節為靈感，有著英倫夏日，不羈狂熱與躁動的風格，把Burberry帶到下一個風格層次。從色彩上已經很破格，以紅撞綠、黃撞綠等色彩衝擊，並把這類衝擊類顏色套用在Burberry最經典傳統的French Coat之上，很創新叛逆的感覺。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

來到現場的嘉賓當中，舒華是其中一位「Burberry女孩」，她從機場造型已經「相當Burberry」，穿著「摩卡啡」色調的格紋恤衫加半截裙，配上一對厚跟Loafers以及B Clip信差包，加上一頭長直黑髮，形象很斯文大方。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Burberry small B Clip messenger bag $21,000

SHOP NOW

Burberry small B Clip messenger bag $21,000
Burberry small B Clip messenger bag $21,000

到了晚間的大騷現場，舒華同樣穿起「摩卡啡」單品，一件灰啡色短版外套，領口有著像頸巾的設計，配搭貼身的直紋灰色褲，並套上一對過膝長Boots、拿著Bridle包，俐落修身又有氣質的造型，很耐看奢華。各位喜歡舒華這兩套Burberry造型嗎？

（Getty Images）
（Getty Images）

小型 Bridle 包 $19,950

SHOP NOW

小型 Bridle 包 $19,950
小型 Bridle 包 $19,950

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Hermès Birkin手袋「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍

29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點

梁朝偉、楊紫瓊都加持「Moynat x Labubu」夢幻聯名10月登場，盲盒界巨頭十週年攜手法國百年老牌系列

其他人也在看

桐生居民抗議遊客亂象真相！ 16國語言警告藏什麼危機？

桐生居民抗議遊客亂象真相！ 16國語言警告藏什麼危機？

哎喲，日本群馬縣桐生市的河川上游，最近因為外國遊客的燒烤熱潮，變成話題焦點！這地方本來是清幽的自然景點，結果被烤肉香和垃圾堆搞得熱鬧非凡。

Japhub日本集合 ・ 9 小時前
小眾香水的嗅覺詩人｜專訪Scented Niche創辦人Patrick Hui

小眾香水的嗅覺詩人｜專訪Scented Niche創辦人Patrick Hui

香水，對Patrick來說不只是氣味，更是一把開啟記憶大門的鑰匙。作為Scented Niche的創辦人，他將對小眾香水的熱愛轉化為一門生意，為香港帶來與眾不同的嗅覺體驗 。「香水對我來講，它會經常勾起我兒時快樂的回憶，」對Patrick而言，氣味是少有能夠透過嗅覺神經直接...

men’s Reads ・ 15 小時前
時隔10年重聚！歐陽娜娜宣布回歸「舊愛」

時隔10年重聚！歐陽娜娜宣布回歸「舊愛」

[NOWnews今日新聞]藝人歐陽娜娜2015年在環球音樂發行個人首張古典演奏專輯《15》，今年迎來10周年，她宣布再次與曾合作過的「舊愛」，環球音樂大中華區（UniversalMusicGreate...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質

2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質

溫潤的暖棕色系，透過層次感的剪裁與波浪捲度，能營造出如同鄰家女孩般的甜美與無辜感，是打造「初戀臉」的絕佳選擇；而另一邊大膽的玫瑰粉色，則充滿了前衛的時尚張力，不僅能讓膚色瞬間提亮好幾階，更能彰顯獨一無二的個性，在舞台上輕鬆成為視覺焦點。然而，除了這兩大經...

styletc ・ 12 小時前
aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！

aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！

韓國人氣女團aespa的成員Giselle憑著自然無瑕的素顏被粉絲譽為「素顏女神」，她的好膚質更是許多女孩夢寐以求的目標。不同於舞台上的華麗造型，私下的Giselle顯得清純嬌嫩，她素顏的膚況白皙透亮，讓不少網友好奇她的護膚秘訣。原來她的秘密並不是昂貴的名牌護膚品，而是一款人人都能入手的日本開架品牌洗面乳，加上CP值極高的保養美妝好物，打造出如剝殼雞蛋般的自然美肌！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手

想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手

想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！

Yahoo Style HK ・ 16 小時前
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」

林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」

45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓國MAMA頒獎禮丨盲盒門票9.30公開發售 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表

韓國MAMA頒獎禮丨盲盒門票9.30公開發售 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表

韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集頂流韓星，去年在日本舉行的《MAMA》就有G-Dragon、太陽、IVE、aespa、ENHYPEN等！首輪盲盒門票即將於9月30日開賣，即睇以下售票詳情！

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 個月前
不是深蹲瘦最快！小紅書爆紅「格格蹲」＋1神物，網友實測體重直接掉10KG

不是深蹲瘦最快！小紅書爆紅「格格蹲」＋1神物，網友實測體重直接掉10KG

很多女生都希望有翹翹的蜜桃臀，但又最怕訓練過頭讓腿變粗。健身專家就很推「格格蹲」，這個動作其實是弓箭步的進階變化，不只可以有效練到臀部深層肌群，還能避免大腿過度增粗，重點是它不需要太多器材，隨時隨地都

女人我最大 ・ 9 小時前
打風看什麼好？近期熱推Netflix必看清單

打風看什麼好？近期熱推Netflix必看清單

遇上世紀颱風，留在家可以做什麼？不如借機留在安全的地方煲劇！Netflix今個9月有不少新劇上架，絕對有一套啱你口味！《Wednesday》第2季第2部上線時間：9月3日看點：暗黑哥德風格融合校園謎團，星期三與家族秘密的交織，加上Lady Gaga驚喜參演，充滿詭異幽默感。《暴君的廚師》 看點：潤娥與李彩玟主演的穿越愛情喜劇，結合美食與朝鮮時代宮廷趣事，輕鬆浪漫《今際之國的闖關者》第3季上線時間：9月25日看點：山崎賢人與土屋太鳳重返死亡遊戲世界，原創劇情圍繞「鬼牌」展開全新殘酷挑戰，視覺效果與生存博弈全面升級。如果你喜歡燒腦解謎與極限求生題材，這部絕對適合打風天一口氣追看。《盲婚試愛：法國篇》&《巴西篇》上線時間：9月10日看點：經典戀愛實境秀，參與者隔牆交流、先求婚再見面4。巴西篇本季更聚焦50+參與者的成熟愛情觀，充滿真實情感碰撞。《接吻生死戰》上線時間：9月9日看點：日本知名製作人佐久間宣行打造，喜劇演員在戲劇場景中進行「不能親吻」的即興表演，荒誕規則引發連環笑料246。適合想輕鬆一下的觀眾。《妳和其餘的一切》 上線時間：9月12日看點：金高銀與朴智賢主演，細膩刻畫兩位女性橫跨

ELLE.com.hk ・ 14 小時前

人民幣即期收升15點 報7.1133兌一美元

人民幣兌美元即期今日(23日)收升15點，報7.1133兌一美元。截至下午4點54分，人民幣夜盤升15點；離岸人民幣升1點，報7.1146兌一美元，較在岸價低水13點。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？

Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？

Yahoo Food ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」

Yahoo財經 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室

林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室

參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情

是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情

蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。

鉅亨網 ・ 12 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米

樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米

樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！

英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！

英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久

鉅亨網 ・ 12 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。

Bloomberg ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前