舒華、Sana同款Polo Quarter-Zip成為2026首季流行天花板！這6件半拉鏈上衣推薦，將「爸爸衣服」穿出老錢貴氣

Polo Ralph Lauren Quarter-Zip 半拉鍊麻花針織衫成 2026 首季流行天花板！LYST Index 2025 第四季榜單新鮮出爐，比起各式的潮流著裝，更多的是經典單品回歸。Polo Ralph Lauren 的 Quarter-Zip 更登上熱搜榜第一位，小編為大家精選 6 件半拉鏈上衣，將「爸爸衣服」穿出老錢貴氣，更為新年穿搭添上時尚感！

Polo Ralph Lauren 半拉鍊麻花針織衫爆紅，跟 Sana 、舒華投資入手！

Polo Ralph Lauren 掀起了 Quarter-Zip 熱潮，成為了高智感老錢風的經典單品，更備受 Gen Z 寵幸成為衣櫥必備著裝。Sana、舒華率先示範上 Quarter-Zip ，不論配襯牛仔褲或裙裝亦時尚滿分，復古優雅極具魅力，而且價格相宜屬投資單品，絕對值得入手一件！

Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

價錢：$2,690

按此購買

Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater

價錢：$1,940

按此購買

POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater

POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit cotton half-zip sweater

Chanel 平替版成爆紅趨勢，新季衣櫥必備一件！

(Photo: Chanel)

早前的 Chanel Pre-Fall 2026 時裝秀上亦見奶茶色 Quarter Zip 的蹤影，簡單配上牛仔褲或半截裙，已能散發 Quiet Luxury 與 Old Money 老錢風魅力，小編為大家精選 6 款性價比高半拉鏈上衣，包括 Jisoo 代言的 Tommy Hilfiger、COS 與 Calvin Klein 等，齊來加入 Quarter Zip 的時尚熱潮吧！

1）TOMMY HILFIGER Logo Embroidery Terry Half-Zip Jumper

價錢：$1,120︱ 原價：$1,390

按此購買

TOMMY HILFIGER Logo Embroidery Terry Half-Zip Jumper

TOMMY HILFIGER Logo Embroidery Terry Half-Zip Jumper

2）COS MERINO WOOL-YAK ZIP-UP POLO SHIRT

價錢：$990

按此購買

COS MERINO WOOL-YAK ZIP-UP POLO SHIRT

COS MERINO WOOL-YAK ZIP-UP POLO SHIRT

3）Calvin Klein French Terry Relaxed Quarter Zip Sweatshirt

特價：$792；價錢：$990

按此購買

Calvin Klein French Terry Relaxed Quarter Zip Sweatshirt

4）Lily Silk Relaxed Fit Wool-Cashmere Blend Sweater

價錢：$1,015︱ 原價：$1,445

按此購買

Lily Silk Relaxed Fit Wool-Cashmere Blend Sweater

5）GU Heavy Weight Sweat Half-Zip Pullover

價錢：$179

按此購買

GU Heavy Weight Sweat Half-Zip Pullover

6）Susana Monaco Wool Half Zip Collar Sweater

價錢：$1,547

按此購買

Susana Monaco Wool Half Zip Collar Sweater

