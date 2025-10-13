舒適堡董事被控縱容收錢 控方申與另外9傳票同處理

【on.cc東網專訊】連鎖健身中心舒適堡於去年9月突然全線結業，其後後亦被高院頒令清盤。其始創人兼公司董事陸毅強亦被指於去年8月至9月期間，縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，而被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。該案今(13日)於東區裁判法院再訊，控方申請該案與舒適堡另外9張傳票一同處理。裁判官最終把案件押後12月15日再訊，以待辯方檢視文件及提供法律意見等，期間陸續准以17萬港元保釋。

被告陸毅強(68歲、報稱公司董事)，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。控罪指，被告於2024年8月1日至9月5日期間，17次在銅鑼灣、屯門、尖沙咀、荃灣、沙田及灣仔，作為商户，就面部美容、私人教練、按摩及普拉提等產品，接受消費者付款時，沒有合理理由將能在合理時間內供應產品，而罪行是被告案發時作為該商户的董事，同意或縱容下，或是可歸因於被告的疏忽下犯的，渉款共403,780港元。

控方今申請本案與涉及舒適堡的9張傳票控罪一併處理，該9張傳票分別控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均票控「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。辯方則申請將案件押後8星期，以待檢視共約5,000至6,000頁的文件，並向被告提供法律意見及與控方進行商討。裁判官最終批准將案件押後。

案件編號：ESCC 2193/2025、ESS 27906-27914/2025

