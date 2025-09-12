舒適餵食「訓練師」 讓晚期病人再嚐食物滋味

撰文：九龍東醫院聯網老年科顧問護師 譚婉儀

對許多人來說，「一日三餐」是生活中平常不過的事，但對於一些晚期認知障礙症的病人來說，喝每一口湯、吃每一口飯，都充滿著掙扎。

每年九月是世界認知障礙症月，希望提升公眾對認知障礙症的認識，為患者及照顧者提供支援，減低認知障礙症對生活質素的影響。

患上認知障礙症 生活逐步瓦解

認知障礙症不只是「記憶力衰退」，而是理解、語言、判斷及學習能力逐漸退化，晚期認知障礙症病人更會出現吞咽困難，忘記如何咀嚼、吞嚥，甚至拒絕張口進食，嚴重個案更需要透過鼻胃喉為患者提供營養。

為紓緩患者和照顧者面對的身心挑戰，九龍東醫院聯網的跨專業團隊，包括內科及老人科醫生、老年科顧問護師、言語治療師及社康護士等，共同為病人制定居家護理計劃。當中，作為老年科顧問護師，我的角色是負責評估病人的情況，考慮照顧者的負擔能力和治療期望，協助病人及照顧者制訂護理方案。從而令合適的護理延續至病人熟悉的環境中，一步步重建生活。

從維持營養轉化成「活得舒適」

我曾照顧一位患晚期認知障礙症的病人，他因為拒絕進食，三年前開始依靠鼻胃喉攝取營養。不過，因為置入鼻胃喉帶來不適感，令病人反覆自行拔除鼻胃喉，幾年來多次入院，讓他和家人都身心俱疲。

一般而言，鼻胃喉輸注營養奶能夠為患者提供營養，減少經吞咽困難而造成哽塞，但同時亦會產生不適，有病人更會因為掙扎和拉扯鼻胃喉而需要身體約束。

於是，我為病人進行了全面的身體、認知、進食評估，及讓言語治療師作出吞嚥評估。詳細分析後，我建議家人嘗試「舒適餵食」。這個方式的核心理念，是讓病人「活得更舒適」為最高原則，更著重進食的體驗，例如選擇病人喜歡的食物、用適當的餵食工具、布置舒適的用餐環境，甚至播放柔和的音樂，讓進食不再只是單純的營養補充。

「舒適餵食」需要一對一以人手經口腔小心餵食，用上較長時間，食量也會相對減少。家人也曾擔心病人吸收的營養不足，但看見病人再次品嚐到食物時，露出滿足的笑容，家人深深體會到，相比起「活得更久」，病人更渴望「活得更舒適」。

舒適餵食的「訓練師」

老年科顧問護師為前線醫護人員提供「舒適餵食」的培訓。

除了認知障礙症，其他晚期疾病例如癌症及晚期多器官衰竭的病人，也會有吞咽困難及飼食問題，在合適的情況下亦會考慮「舒適餵食」。

老年科顧問護師就像一個訓練師，負責指導前線護理人員及照顧者關於「人手小心餵食」的技巧，例如如何控制餵食速度，避免過量；如何正確使用凝固粉，將液體變稠，減少嗆到風險。為前線醫護人員度身訂造「舒適餵食」的培訓工作坊，讓他們親身感受接受餵食的過程，學習餵食知識和技巧。除了培訓及制定臨床指引，老年科顧問護師還會舉辦社區健康講座、製作小冊子及健康教育單張，務求提升整體護理質素。

透過培訓，前線醫護人員學習「人手小心餵食」的技巧。

在工作坊內，老年科顧問護師分享如何用凝固粉將液體變稠，減少病人嗆到的風險。

無論鼻胃管飼食還是「舒適餵食」，最重要的是平衡病人的意願和照顧者的負擔能力，作出合適的選擇。九龍東醫院聯網老人科的跨專業團隊，在護理的每一步，都帶著理解、耐心和愛，希望讓病人活得舒適，讓照顧者得到支援。