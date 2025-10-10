價值近4萬元、耗時2年開發的航海燈 | 回顧設計大師Jony Ive經典作品

縱使Jony Ive已離開了Apple六年，但外界仍持續關注這位傳奇設計師的最新動向；繼今年5月宣佈與人工智能企業OpenAI結盟，著手籌備新世代的A.I.隨身裝置，由他創辦的設計工作室LoveFrom最近亦聯同日本精品家電品牌Balmuda，將於明年3月推出一款名為「Sailing Lantern」的航海提燈。

以現代科技塑造傳統燈具

Jony Ive運用現代化的設計手法與工藝技術，重新演繹傳統航海提燈。PHOTO / Balmuda

由寺尾玄成立的日本精品家電品牌Balmuda，最近宣佈聯同前Apple設計總監Jony Ive創辦的設計工作室LoveFrom合作，將於明年3月推出一款名為「Sailing Lantern」的航海提燈。設計概念源於Jony Ive的航海經歷及對相關照明工具的渴求，而燈體外觀則參照了傳統航海燈與菲涅耳燈，並添上不鏽鋼組件、金色支架護罩和拋光紋理玻璃等元素。

廣告 廣告

掛繩更以具抗日曬、抗鹽和抗油污侵蝕的聚酯纖維編織，夠抵受海洋環境中的海風和鹽份；零件容易拆卸的設計也方便日後保養及維修，從而延長產品的壽命，甚至可以終身使用。PHOTO / Balmuda

為了重塑真實火焰獨有的特性與光線，提燈內置了雙LED元件，當用家扭動花瓣狀旋鈕，光線從暖和的紅橙微光漸漸過度至明亮通透的藍白光；關閉電源後，光線猶如火焰般緩緩變暗直至熄滅。基於工序繁複，所以提燈的定價設於US$4,800（約 HK$37,340），而且只限量生產1,000枚，將於本月下旬開訂。

寺尾玄透露，基於Jony Ive對光效技術細節的執著，提燈最後耗時兩年不繼研發改良，效果達至最滿意才推出市場。PHOTO / Balmuda

Steve Jobs以外的Apple靈魂人物

Steve Jobs曾形容Jony Ive是工作上的心靈伴侶，而Jony Ive也曾表示與Steve Jobs共事是人生中最美好的時光。PHOTO / Internet

縱使已離開了六年，但每當提起Jony Ive，外界自然聯想至Apple。Jony Ive於1992年加入Apple，直到數年後被重返Apple的Steve Jobs賞識重用，開始負責重要的產品設計項目，包括一改傳統桌上電腦呆板形象的iMac G3、內藏1,000首歌曲的數碼音樂器iPod、顛覆人類生活模式的智能電話iPhone，還有平板電腦iPad、智能手錶Apple Watch、無線耳機AirPods等，為Apple產品奠下重要的設計基因與核心元素。

iMac G3（1998）

除了換上湖水藍透明外殼，Jony Ive還把所有外接裝置的接口隱藏起來，結果iMac G3大賣成功為Apple的業務起死回生。PHOTO / Internet

iPod（2001)

相比當時其他數碼音樂播放器，iPod的純白面板與亮面不鏽鋼背殼，多了一份文化重量與氣質，而且三個步驟內就能搜尋到想聽的歌曲。PHOTO / Internet

iPhone（2007)

可能當年的Jony Ive也無法預料，自己設計的iPhone將會令人類生活與行為模式帶來革命性的影響。PHOTO / Internet

Leica M for (RED)（2013）

任職Apple期間，Jony Ive曾與另一位著名工業設計師兼好友Marc Newson製作世上獨一無二的Leica相機，為The Global Fund基金拍賣會籌募善款。PHOTO / Leica

另一方面，除了世界各地的Apple Store實體店，位於加州庫帕提諾的Apple總部Apple Park也由他將Steve Jobs的遺願實現出來。當中主建築辦公大樓的一體式圓環設計，正好增加員工們相遇的機會，希望從互動交談之中併發出更多靈感火花，而這個構思正是2004年他與Steve Jobs在倫敦海德公園散步期間誕生。

Apple Park是Jony Ive離開Apple前最後一個負責項目。PHOTO / Shutterstock

Jony Ive任職Apple期間，曾設計不少充滿特色的Apple Store實體店，例如巧妙融入玻璃噴泉與Beola Grigia石材的Apple Piazza Liberty。PHOTO / Apple

承傳以人為本的設計理念

去年Jony Ive為LoveFrom的標誌，加添一枚吉祥物Montgomery小熊圖案。PHOTO / LoveFrom

Jony Ive於2019年離開Apple後，聯同Marc Newson創辦LoveFrom。「LoveFrom」一詞帶有承傳Steve Jobs「以人為本」的設計理念之意，初期除繼續與Apple保持合作關係，更得到Ferrari、Airbnb、Moncler等國際品牌，以至英國皇室的青睞，令設計事務拓展至汽車、時裝、旅遊、電影等不同領域。Jony Ive更邀請舊部下、建築師、工程師、藝術家等加盟，令LoveFrom的創意團隊更多元化。

The Red Nose（2023）

為英國慈善機構Comic Relief籌募捐款而設計，以環保植物材料製成，並採用方便收納及重用的蜂巢紙球體設計；Jony Ive既希望它適合不同大小的鼻子，而且佩戴者和身邊人更能感到歡樂。PHOTO / Comic Relief

Sondek Linn Sondek LP12-50（2023）

紀念英國音響品牌Linn和旗下黑膠唱盤Sondek LP12面世50周年，限量生產250台。Jony Ive保留唱盤的經典外觀，主力在細節上修改潤飾；底座以超密實木材製成，透過減少共振噪音來提升音色。PHOTO / Linn

King Charles III Coronation Emblem / Astra Carta Seal（2023）

英國國王查理斯三世在2023年登基，並邀請了Jony Ive為加冕典禮設計全新專屬標誌。採用英國國旗紅白藍主色的圖案，以聖愛德華皇冠與鮮花組成，既象徵春天的樂觀氛圍，也代表國王對大自然的熱愛及關注。同年，再為查理斯三世發起的「Astra Carta」太空可持續發展計劃設計另一款印章。

《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse》（2023）

由LoveFrom聯同Woody Harrelson帶領製作，將作家Charlie Mackesy的暢銷繪本改編成Apple Original原創電影，更奪得第95屆奧斯卡最佳動畫短片獎。PHOTO / Apple

Moncler Outerwear Collection（2024）

每件外套均以一整塊環保再生尼龍布料無縫裁剪而成，並透過特製的磁性雙鈕扣系統，配襯出靈活多變的穿搭組合與個人風格，盡顯LoveFrom和Moncler的設計觸覺與工藝技術。PHOTO / Moncler

William Stout Architectural Book（2025）

Jony Ive不收分文為超過50年歷史的書店重新設計品牌形象，不但邀請日本插畫家Satoshi Hashimoto創作充滿活力的插畫系列，並獲得字體創作者Russell Bean授權，將開業初期使用的Washington字體重新設計成現代版本LF Washington。PHOTO / William Stout Architectural Book

Jony Ive回歸科技界

PHOTO / OpenAI

2024年，Jony Ive回歸科技界及創立人工智能硬體公司io，今年5月更被Sam Altman創辦的OpenAI以65億美元收購；未來將由Jony Ive與LoveFrom為兩間公司的軟硬件設計提供支援，更有意開發重新定義人類與AI互動方式的隨身裝置，預計明年將有首批產品面世，留待這位設計天才如果再次以天賦改變人類的生活。