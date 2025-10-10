女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
價值近4萬元、耗時2年開發的航海燈 | 回顧設計大師Jony Ive經典作品
縱使Jony Ive已離開了Apple六年，但外界仍持續關注這位傳奇設計師的最新動向；繼今年5月宣佈與人工智能企業OpenAI結盟，著手籌備新世代的A.I.隨身裝置，由他創辦的設計工作室LoveFrom最近亦聯同日本精品家電品牌Balmuda，將於明年3月推出一款名為「Sailing Lantern」的航海提燈。
以現代科技塑造傳統燈具
由寺尾玄成立的日本精品家電品牌Balmuda，最近宣佈聯同前Apple設計總監Jony Ive創辦的設計工作室LoveFrom合作，將於明年3月推出一款名為「Sailing Lantern」的航海提燈。設計概念源於Jony Ive的航海經歷及對相關照明工具的渴求，而燈體外觀則參照了傳統航海燈與菲涅耳燈，並添上不鏽鋼組件、金色支架護罩和拋光紋理玻璃等元素。
為了重塑真實火焰獨有的特性與光線，提燈內置了雙LED元件，當用家扭動花瓣狀旋鈕，光線從暖和的紅橙微光漸漸過度至明亮通透的藍白光；關閉電源後，光線猶如火焰般緩緩變暗直至熄滅。基於工序繁複，所以提燈的定價設於US$4,800（約 HK$37,340），而且只限量生產1,000枚，將於本月下旬開訂。
Steve Jobs以外的Apple靈魂人物
縱使已離開了六年，但每當提起Jony Ive，外界自然聯想至Apple。Jony Ive於1992年加入Apple，直到數年後被重返Apple的Steve Jobs賞識重用，開始負責重要的產品設計項目，包括一改傳統桌上電腦呆板形象的iMac G3、內藏1,000首歌曲的數碼音樂器iPod、顛覆人類生活模式的智能電話iPhone，還有平板電腦iPad、智能手錶Apple Watch、無線耳機AirPods等，為Apple產品奠下重要的設計基因與核心元素。
iMac G3（1998）
iPod（2001)
iPhone（2007)
Leica M for (RED)（2013）
另一方面，除了世界各地的Apple Store實體店，位於加州庫帕提諾的Apple總部Apple Park也由他將Steve Jobs的遺願實現出來。當中主建築辦公大樓的一體式圓環設計，正好增加員工們相遇的機會，希望從互動交談之中併發出更多靈感火花，而這個構思正是2004年他與Steve Jobs在倫敦海德公園散步期間誕生。
承傳以人為本的設計理念
Jony Ive於2019年離開Apple後，聯同Marc Newson創辦LoveFrom。「LoveFrom」一詞帶有承傳Steve Jobs「以人為本」的設計理念之意，初期除繼續與Apple保持合作關係，更得到Ferrari、Airbnb、Moncler等國際品牌，以至英國皇室的青睞，令設計事務拓展至汽車、時裝、旅遊、電影等不同領域。Jony Ive更邀請舊部下、建築師、工程師、藝術家等加盟，令LoveFrom的創意團隊更多元化。
The Red Nose（2023）
Sondek Linn Sondek LP12-50（2023）
King Charles III Coronation Emblem / Astra Carta Seal（2023）
《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse》（2023）
Moncler Outerwear Collection（2024）
William Stout Architectural Book（2025）
Jony Ive回歸科技界
2024年，Jony Ive回歸科技界及創立人工智能硬體公司io，今年5月更被Sam Altman創辦的OpenAI以65億美元收購；未來將由Jony Ive與LoveFrom為兩間公司的軟硬件設計提供支援，更有意開發重新定義人類與AI互動方式的隨身裝置，預計明年將有首批產品面世，留待這位設計天才如果再次以天賦改變人類的生活。
