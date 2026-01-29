Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

航空公司2月起下調燃油附加費｜買機票慳近$200！即睇不同航空公司安排

各位準備出外旅遊的朋友請留意！各大航空公司宣佈將於2月1日起下調燃油附加費。無論是飛日韓台等短途熱點，還是遠赴歐美，機票成本均有所下降，長途航線更可節省近$200，絕對是入手門票的好時機，立即看看不同航空公司的安排及買之前有什麼要留意！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

多間航空公司同步減價

今次宣佈下調燃油附加費的航空公司陣容鼎盛，涵蓋了大部分香港人熱門的旅遊選擇。除了本地龍頭國泰航空率先公佈新安排外，多間知名的航空公司亦同步跟進，為旅客減輕負擔。短途航線方面，包括香港快運、香港航空、大灣區航空、大韓航空、德威航空、長榮航空、中華航空、星宇航空及聯合航空均有調低收費；而長途航線方面，國泰航空、聯合航空及新西蘭航空亦會由2月起實施減價。

這項調整對於精打細算的旅客來說無疑是好消息。事實上，燃油附加費於2026年1月1日曾一度上調，短途收費由約$140港元增加至約$190港元。然而，經過短短一個月後，2月的最新收費將「還原」至2025年12月的水平。

今次宣佈下調燃油附加費的航空公司陣容鼎盛，涵蓋了大部分香港人熱門的旅遊選擇。（圖片來源：Getty Images）

短途航線方面，包括香港快運、香港航空、大灣區航空、大韓航空、德威航空、長榮航空、中華航空、星宇航空及聯合航空均有調低收費。（圖片來源：Getty Images）

不同航空公司最新燃油附加費

以國泰航空為例，一般短途航線如台灣、東南亞等，每程收費將由$191減至$142；而往來香港及南亞次大陸的航班則由$356減至$264；至於長途航線，減幅則更為顯著，每程附加費由$767下調至$569，一口氣減接近$200。然而，部分地區設有獨立規則，例如由日本始發往香港或台北的航段，2月起的收費微升至8,000日圓。中國內地航線則相對穩定，內地至香港段維持在135人民幣，香港至內地段則維持在165港元，並未隨本次調整下調。至於菲律賓往來香港的航段，亦同樣維持在386披索。

長途航線減幅則更為顯著，每程附加費由$767下調至$569，一口氣減接近$200。（圖片來源：Getty Images）

買機票前有什麼要留意？

要成功「慳到盡」，最重要是留意「購票日期」。今次附加費的調整是以出票當日為準，而非出發日期。即是說，如果你在1月31日付款買機票，即使是2月15日出發，仍需支付1月更昂貴的附加費。

因此，建議旅客若非急於一時，應待2月1日凌晨或之後才正式於官網或旅行社付款。此外，由於燃油附加費是以「每航段」計算，如果你的行程涉及轉機，每一程都能享受到減價優惠，來回程合共省下的金額會更為可觀。最後提提大家，除了香港、加拿大及新西蘭外，其他地區大多以美元結算，支付時可預留些微匯率浮動的空間。

今次附加費的調整是以出票當日為準，而非出發日期。（圖片來源：Getty Images）

