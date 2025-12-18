航空工程培訓中心啟動 李家超：推動香港成為回收零件貿易中心(車軒珩報道)

【Now新聞台】香港國際航空學院成立航空工程培訓中心，舉行啟動儀式。行政長官李家超指，有信心能推動香港成為亞洲飛機工程回收零件貿易中心。

機艙內的外牆被拆開，看到內部結構，艙門零件清晰可見。這輛半截空中巴士飛機是中心的教材，給學生實戰學習裝嵌飛機部件。

香港國際航空學院與一間法國的航空服務公司合作，開辦飛機部件處理的課程，並成立航空工程培訓中心。行政長官李家超、運輸及物流局局長陳美寶、財政司副司長黃偉綸、機管局行政總裁張李佳蕙等人出席啟動儀式。

廣告 廣告

李家超指，有信心培訓中心可推動香港成為亞洲飛機工程回收零件貿易中心。

行政長官李家超：「我們現正致力將香港發展成為區內領先的飛機回收及零件貿易樞紐，這將創造大量就業機會，這些職位將屬於高價值、高薪酬及高技能類型。為實現這一個目標，我們亦將帶動相關產業的發展，包括貿易、保險、金融及租賃等領域，為香港創造更多就業機會及長遠的經濟效益。」

中心下年第一季開辦首個機艙組裝課程，第三季加開多3個課程，包括有關航空電線、飛機系統機械及質量檢定等，現時主要招收本地在職的機場工程人員，未來計劃招收內地及東南亞人材。

學院期望，日後可培訓學生維修國產C919飛機。

國際航空學院校長李天柱：「我們可以看到將來中國國家航空發展將會很蓬勃，特別是當有國產飛機開始生產，如果有些飛機在海外有買家，我們希望可以做到提供維修服務，以及就算其他工程服務，都希望能經過培訓可以提供人才。」

學院指，目標每年培訓約300人，到2028年希望能提升每年培訓1000人。

#要聞