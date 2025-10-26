航警拿走機艙物品 航司接報誡勉談話

【on.cc東網專訊】內地一名女子近日舉報其任職南方航空空警丈夫王某某，數年來多次偷竊機艙用品放置家中。當接獲舉行後，南方航空僅對王某某誡勉談話。

該名女子提到，丈夫王某某48歲，在南方航空空保管理部擔任空警，數年來從機上拿回家物品包括乾濕紙巾、零食、麵包、紅酒、水杯、毛巾、水壺及刀叉，上面分別印有「機組」、「南方航空」字樣或標識。她斥責丈夫一直保持上述習慣，「還認為不拿白不拿」。

王某某上周四（23日）稱，事件由公司答覆，自己不方便講太多。王某某所在分公司其後公布， 公司內部規定不能透露，「覺得沒有甚麼訊息要透露」 ，是否對外回應由總部決定。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】