良十四世即位後首次會見關注教會性侵受害者組織

【Now新聞台】教宗良十四世與關注教會性侵受害者的組織見面，是他即位以來第一次。

跟良十四世見面的，除了組織負責人，還有性侵受害者，歷時約一小時。

有受害者稱良十四世用心聆聽他們的遭遇，令他們感到有希望，形容今次對話是向前邁進了重大一步。

天主教會多年來都受到神職人員的性醜聞困擾，良十四世今年六月就強調要在教會內灌輸預防文化，不會容忍所有形式的侵犯。

#要聞