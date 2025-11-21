重溫《色慾都市》的震撼：當年覺得超好看現在卻看得尷尬，是因為成長？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

曾幾何時，《色慾都市》（Sex and the City）是我心中的經典。二十多歲的我，朋友都說我是「Carrie擔當」，而我身邊亦都真的是有Samantha、Miranda和Charlotte般的閨蜜，總覺得《色慾都市》彷彿在訴說我們的生活。女角們的熱情、糾結與drama，與我那時的心境如此契合，彷彿是人生指南。

前幾日，無聊之際，我在Netflix重溫這部劇，卻意外發現，越看越覺得不對路。那些曾經讓我心動的劇情，如今看來有些誇張，甚至有些幼稚。Don’t get me wrong，我仍然喜歡這套劇，但這種新生起的陌生感覺，讓我不禁問自己：究竟是什麼改變了？為何當年的共鳴，如今變成了抽離的審視？這一連串的疑問，引領我踏上一場回顧與反思的旅程。

30+的我們，為什麼那麼Dramatic？

二十多歲到三十歲初頭，我與《色慾都市》的角色有著強烈的共鳴，因為它精準地捕捉了當時我對愛情和人生的焦慮和反叛。Carrie為了Mr. Big反覆糾結的情感、Samantha對自由的執著、Miranda在事業與愛情間的平衡掙扎、Charlotte對婚姻的憧憬———這些不僅是劇情，更是我的生活縮影。那時的我，常常被感情的起伏牽動，那些為了一個男人已讀不回而徹夜難眠的夜晚、那些硬要穿高跟鞋走到腳痛仍不肯認輸的倔強、甚至用那些名牌袋和派對填補焦慮的瞬間，原來我曾經那麼用力地活過。然而，39歲半的我再看這部劇，卻多了一份抽離的視角。當年覺得Carrie又酷又瀟灑，現在卻忍不住想：「拜託，有必要這麼誇張嗎？」 當共鳴變成尷尬，才驚覺變的不是劇，而是成長。然而，我又在想，究竟是哪一刻，我與這些drama漸行漸遠？是在那一個孤獨的時刻悄悄發生了?

初看時渾然不覺，直至今次重溫《慾望城市》，才驚覺Carrie原來與當年的自己在感情上有很多相似的地方。

獨立性的覺醒：從依賴到自立

三十歲之前，朋友是我生活的支柱。我們像劇中的四人組，經常聚在一起分享心事，彼此支持。然而，隨著時間推移，朋友們陸續步入婚姻、建立家庭，或忙於自己的事業，生活的軌跡漸漸疏遠。當時仍然單身的自己，最初感到孤單，甚至覺得自己「落後」，彷彿被時代的列車拋下。然而，正是這種孤獨，催化了我的成長。當我必須獨自面對人生的挑戰——無論是職場的壓力、感情的抉擇，還是內心的自我對話——我開始學會依靠自己。我學會了傾聽內心的聲音，學會了在沒有朋友的支持下，依然能堅定地做出選擇。這種獨立，並非拒絕連結，而是學會在獨處中找到力量，並以更成熟的態度去經營與自己的關係。

轉字頭的醒覺：從用力證明到學會鬆弛

重溫《色慾都市》，我看到了過去的自己——像Carrie般常常在愛情中尋找自我認同，而那時的我，或許也曾將幸福寄託在外界對我的肯定。然而，現在的我已經明白人生並非一場比較的競賽，我們的價值不在於是否符合社會的期待，而在於我如何活出自己的精彩。每個人都有屬於自己的節奏，成長並非抵達某個終點，而是一個持續的過程。這種鬆弛感，來自不再需要用力證明自己——即使沒有觀眾，我也能成為自己的觀眾。當然，話雖如此，皮膚鬆弛可是絕對不允許的（笑）！

因為想寫這一篇做research時，才發現原來HBO在2021年拍了《色慾都市》續集: 《華麗下半場》，而第三季剛剛上映! 劇中的她們也變得更加真實——Carrie學會面對孤獨，Miranda敢於打破舒適圈，Charlotte終於放下「完美媽媽」的執念。 如果你也曾在《色慾都市》中找到共鳴，不妨停下來問問自己：你的成長之旅又帶你走到了哪裡？你是否也在某個時刻，發現自己已經超越了當年的自己，成為一個更堅定、更自知的女人？

