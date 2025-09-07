艾卡拉茲力退辛納美網封王 重登世界第一

（法新社紐約7日電） 西班牙好手艾卡拉茲今天以6比2、3比6、6比1、6比4擊敗爭取衛冕的義大利名將辛納，勇奪美國網球公開賽冠軍。這場勝利也讓艾卡拉茲重返世界排名第一。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）擊敗辛納（Jannik Sinner），報了7月在溫布頓網球錦標賽決賽輸給對方的一箭之仇。艾卡拉茲奪下第2座美網冠軍，也是生涯第6座大滿貫賽金盃。

22歲的艾卡拉茲同時使得24歲的辛納在硬地大滿貫賽事的連勝紀錄止步在27場，並將取代對方而重登球王寶座。這是他自從2023年9月以來首度重回世界排名第一。