艾卡拉茲因傷無緣台維斯盃總決賽
（法新社波隆那18日電） 世界排名第一的西班牙猛將艾卡拉茲今天在社群平台X宣布，他因傷勢而將缺席本週在義大利舉行的台維斯盃總決賽（Davis Cup Finals）。
現年22歲、6座大滿貫金盃得主艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）表示：「我很遺憾宣布，將無法代表西班牙在波隆納（Bologna）參加台維斯盃（Davis Cup）。我右腿腿後肌肉有腫脹，醫師建議我不要出賽。」
「我一直認為為西班牙出賽是最棒的事，也真的期待協助球隊爭奪台維斯盃冠軍。」
艾卡拉茲兩天前在杜林（Turin）舉行的ATP年終賽（ATP Finals）冠軍戰以6比7（4/7）、5比7敗給宿敵、世界第2的義大利好手辛納（Jannik Sinner）。
地主義大利目標爭取三連霸之際，辛納早已宣布將缺席本週的賽事。另一位義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）同樣退出代表隊。
角逐此一波隆那賽事冠軍的其他國家包括奧地利、法國、比利時、捷克、阿根廷和德國。
