艾卡拉茲平頭新造型「豔驚」美網 好友吐槽：也太醜

（法新社紐約25日電） 西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲今天在美國網球公開賽男單首輪旗開得勝，直落三盤拍落地主選手奧裴卡，但在大秀球技之前，他先以一顆接近光頭的平頭新造型，「豔驚」全場。

22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）頂著軍人式的平頭來到艾許球場（Arthur Ashe Stadium），與奧裴卡（Reilly Opelka）進行夜間賽事。

雖然新造型沒能贏得好評，他的好友、美國網球選手提亞佛（Frances Tiafoe）甚至說這髮型「也太醜」，但艾卡拉茲並未因此而分心，面對身高210公分的奧裴卡，仍以6比4、7比5、6比4順利贏球。

賽後艾卡拉茲受訪時，對自己面對發球強勁的奧裴卡表現出色開心不已。

他說：「今天的比賽真的不好打，芮里（奧裴卡）是一位很棒也很強悍的球員，我沒能找到自己想要的節奏，但我對自己的表現真的很滿意，我今天打得太棒了。」

被問到新造型時，艾卡拉茲給了主持人一個微笑。

他說，「我想我得問問大家喜不喜歡」，聽到紐約觀眾報以歡呼聲，艾卡拉茲說，「我想他們喜歡」。

艾卡拉茲生涯至今擁有5座大滿貫賽單打冠軍，第一個就是2022年在美網拿到。

第2輪艾卡拉茲將遭遇義大利好手貝魯奇（Mattia Bellucci）。