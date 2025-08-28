艾卡拉茲拒絕重蹈覆轍 橫掃貝魯奇挺進美網第3輪

（法新社紐約28日電） 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天擺脫去年美網提前出局的「負面想法」，以直落三盤擊敗貝魯奇（Mattia Bellucci），挺進男單第3輪。

大滿貫5冠王艾卡拉茲今天以6比1、6比0、6比3橫掃世界排名65的貝魯奇，接下來將對上同樣來自義大利的大會第32種子達德里（Luciano Darderi）。

艾卡拉茲曾在2022年拿下美網冠軍，不過去年在第2輪爆冷出局。他今天說：「老實說，我一踏上球場就想起去年的事。腦中湧起一些負面想法。」

「我為此感到緊張，只能在內心告訴自己，我不想重蹈覆轍，再次在第2輪輸球。」

而他果然說到做到，一掃去年陰霾。本屆大會第2種子的他，今天比賽一開始就連下5局，迅速掌握優勢。

左手持拍的艾卡拉茲在前2盤讓對手幾無招架之力。他本季已拿下56勝與6座冠軍，居世界職業網球協會（ATP）之首。

艾卡拉茲僅花1小時36分鐘就收下勝利，持續朝與辛納（Jannik Sinner）對決之路前進。辛納目前世界排名第一，同時也是上屆美網冠軍。

艾卡拉茲說：「老實說，我從頭到尾都打得非常好。我知道（貝魯奇的）水準，但今天他狀況不佳，我也盡可能掌握他的失誤。」

「整體而言，我對自己的表現非常滿意。對我來說，比賽所花時間越少越好。」

艾卡拉茲與辛納兩人包辦最近7座大滿貫冠軍，今年更在法國公開賽與溫布頓網賽的決賽兩度交鋒。

艾卡拉茲已連續7站巡迴賽打進決賽，他認為2024年在美網第2輪輸給荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）的痛苦經驗，是他職業生涯轉捩點。

他說：「那次經驗對我幫助很大。當時是我最糟糕的經驗，但回頭看，我只希望從中獲得進步。」

「那是一次很棒的經驗，我從中獲益良多。」